Musical ‘A Revolta dos Brinquedos’ chega em Belém para levar mensagem importante ás crianças

O ator e diretor artístico Ray Mesquita, juntamente com os atores da Companhia de Teatro Caras e Bocas, estreiam a peça "A Revolta dos Brinquedos - O Musical", neste domingo, 3, no Teatro Grão-Pará dentro do Shopping Bosque Grão Pará, a partir das 14 horas.

A peça conta a história de uma menina que maltrata seus brinquedos. Um dia os brinquedos ganham vida e decidem se rebelar contra as maldades de sua dona, fazendo com que se conscientize dos erros e se arrependa das maldades que fez. O texto aborda valores como bondade, respeito e amizade.

Segundo o diretor artístico do espetáculo, Ray Mesquita, “foi o musical que eu fiz em 1994 no Rio de Janeiro, foi o meu primeiro trabalho como ator e então resolvi montar um grupo de teatro com alguns atores paraenses. E pensei em remontar essa primeira peça que eu fiz, mas em solo paraense”, explicou.

Ray garantiu ainda que o público presente pode esperar muitas risadas com o espetáculo. “Muita emoção também, além de um grande senso de conscientização com bondade. A mensagem que a peça busca levar é para que as crianças tenham cuidado com seus brinquedos, tenham uma boa relação com seus pais e que sejam boas para a vida. Mas tudo isso com muito bom humor”, declarou.

O diretor fez questão de reforçar ainda que com o avanço da tecnologia, as crianças estão cada vez mais afastadas daqueles brinquedos de antigamente e cada vez mais presas aos instrumentos tecnológicos. “Por isso tentamos sempre resgatar aquelas brincadeiras antigas e os brinquedos materiais que nossos baixinhos gostavam, para manter viva essa memória”, concluiu.

Os ingressos custam R$40 e R$20 (meia entrada) e estão à venda no site sympla.com.br e na bilheteria (1h antes do espetáculo).

Agende-se

Musical “A Revolta dos Brinquedos”

Data: 03/09

Hora: 14h

Local: Teatro Grão-Pará (Shopping Bosque Grão Pará)