Theatro da Paz apresenta "A Bela e a Fera, o musical in concert"

Hoje, 08, e domingo, 09, o Theatro da Paz recebe "A Bela e a Fera, o musical in concert”, sempre às 15h.

O espetáculo é uma releitura da história clássica amado que dá vida ao conto encantador de Bela e a Fera, baseado no conto de domínio público francês. O musical, conhecido por seus visuais deslumbrantes, música cativante e narrativa sincera, promete transportar os espectadores para um mundo mágico cheio de amor, aventura e redenção.

Na trama, o príncipe que se transformou em Fera tem um tempo curto para fazer a ‘mocinha’ se apaixonar. Em paralelo, Bela, quer salvar o seu pai e se entrega para a Fera como troca pela sua liberdade. No desenrolar da história, eles vão precisar lidar com a presença de Gaston e sua obsessão, porém, Bela e a Fera vivem momentos de afeto e se apaixonam, com isso o feitiço é quebrado.

"A Bela e a Fera, o musical in concert” se transporta para o Theatro da Paz com um cenário que te leva para essa história de amor com a presença de Lumière, Sra. Potts, Horloge, Plumette, Zip, Madame Samovar, dentre outros. O público pode esperar um design de palco visualmente deslumbrante, complementado pelas performances poderosas de um elenco talentoso e uma orquestra ao vivo que dará vida às canções amadas.

Além do experiente elenco que atua, dança e canta nesse lindo espetáculo 100% cantado ao vivo, o espetáculo conta com a direção executiva de Daniela Schiarreta e com direção musical do maestro Eduardo Pereira, preparação vocal de Mariana Nunes, coreografias de Tatiana Abbiati, Alessandra Lona como dance captain, direção residente de Ewerton Novaes e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo.

A turnê já percorreu mais de 50 cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Goiânia, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Curitiba, Maceió, Natal, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza, entre outras. Impactando um público de mais de 250.000 pessoas, em 4 anos. Tendo sua experiência internacional com turnê no Uruguai e Argentina.

Agende-se

A Bela e a Fera, o musical in concert

Datas: hoje, 08, e amanhã, 09

Hora: 15h

Local: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N - Campina, Belém

Informações: (91) 98590-3523.