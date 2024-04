EXCLUSIVO: Wanderley Andrade lança EP com clássicos internacionais em versão de brega

O "Ladrão de Coração" Wanderley Andrade anunciou um novo projeto voltado para os fãs do brega. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o intérprete de "Conquista" disse que ainda este mês irá lançar um EP de clássicos internacionais com a batida do ritmo paraense. Além deste trabalho, o artista também sairá em turnê fora do Brasil com um tributo a Raul Seixas, começando pelo Japão, a partir de junho.

Com 45 anos de carreira, o paraense nascido em Almeirim, no oeste do Pará, sempre foi um apaixonado artistas do rock, como The Beatles, uma das influências na sua trajetória. Relembrando suas referências musicais, Wanderley surge agora com um EP de 10 músicas internacionais, que será lançado daqui a duas semanas, e pretende surpreender os fãs com as versões embaladas pelo brega.

Wanderley Andrade visitou a redação de O Liberal nesta quinta-feira (11/04) (Wagner Santana / O Liberal)

"Estou apostando no que fiz lá atrás: uma reestrutura do brega paraense após Roberto Villar, Teddy Max, Alípio Martins. Uma nova roupagem nas introduções nas canções de Del Shannon e Shakin' Stevens. Eu sou muito ligado no exterior, na música americana, australiana e francesa. Estudando, percebi que muitas canções são versões desses clássicos."

Entre os dez sucessos selecionados e divulgados ainda este mês está a música final do filme "Nasce Uma Estrela", vencedor do Oscar de Melhor Canção Original com "Shallow". Wanderley disse que está empolgado com o novo trabalho e que a versão em brega da canção interpretada pela cantora pop ficou linda.

Fã assumido de Raul Seixas, Wanderley sairá em turnê internacional com um tributo ao intérprete de “Maluco Beleza”. A estreia será no Japão, em seguida passará por Austrália, Estados Unidos, Japão e Canadá. Em meio aos sucessos de Seixas, o paraense também promete agitar o público do exterior com seus bregas marcantes. “Imagina, um brasileiro lá no Japão, ele vai querer ouvir um ‘Melô do Ladrão’”, brinca o artista.

A ligação com Raul faz parte da vida do cantor há bastante tempo. Ele lembra que, logo após lançar a música “Melô do Ladrão”, foi mal interpretado e lembrou imediatamente de um trecho da canção “As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor”.

“Lembrei de uma frase do Raul: ‘quando eu compus e fiz Ouro de Tolo uns imbecis me chamaram de profeta do apocalipse, mas eles só vão saber e entender no esperado dia do eclipse’. Muitas pessoas não entenderam o espírito do que eu estava cantando. Eu estava apostando em uma nova roupagem do que havia sido deixado por grandes cantores”, relembra.

Repercussão no BBB 24

Alane Dias, participante do BBB deste ano, mostrou em vários momentos do confinamento o seu amor pela cultura paraense. Várias canções em brega foram cantadas pela bailarina, inclusive três da lista eram de Wanderley: Traficante do Amor, Melô do Ladrão e Conquista, esta última, acompanhada pela voz da cunhã-poranga Isabelle Nogueira.

“Me emocionei e emociono ao rever a cena. Eu estava em outro estado, lembro que eram umas 23 horas. Começou a tocar o telefone e recebi muitas mensagens no WhatsApp. Fiquei muito grato ao ver que plantei uma semente com muita responsabilidade. Eu sempre acreditei no brega”, comemora o cantor.

