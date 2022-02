Vini Oliveira: conheça o João Gomes do Pará

Com apenas 14 anos, Vini Oliveira já tem boas histórias para contar. Com timbre parecido com o do João Gomes, o cantor já teve o prazer de subir em um grande palco em Belém e cantar para milhares de pessoas.

De Marapanim, no nordeste paraense, o artista conheceu e cantou com João Gomes em novembro de 2021. A emoção tomou conta de Vini, mas o jovem não se intimidou e mostrou ao que veio: cantou e encantou o público.

VEJA MAIS

“Um sensação de: mano, é isso que eu quero para minha vida”: esse é o jeito que Vini Oliveira define o encontro com o grande público.

No encontro com o artista nacional, João Gomes até comentou sobre as semelhanças, ele disse que faltava apenas uma bota para Vini ficar mais parecido com ele.

Quem ouve a voz do jovem chega a se confundir de fato ao associar a de João Gomes, e eles se aprecem até fisicamente. Mesmo aproveitando tantas semelhanças, Vini quer trilhar o seu próprio caminho. Ele já tem no currículo, shows em Bragança, Nova Timboteua, Castanhal, Marudá, entre outros. Agora ele se prepara para ser atração principal de um show em Capanema.

O responsável por viabilizar o sonho de Vini é o seu pai Nonato Brígida. Ao perceber o talento do filho desde muito cedo, um vídeo viralizou no web em que ele canta uma música de João Gomes

“Ele cantava tanto em casa que as vezes enjoava. Como eu sou professor e uso caixa e microfone nas minhas aulas, comprei os dois e esperei que ele tivesse coragem e pegar e cantar. Há 5 meses, ele teve essa coragem e hoje está dando certo”, contou o pai.

Mesmo com tão pouco idade e tão pouco tempo na estrada, Vini Oliveira tem sido guiado por Nonato de forma responsável. “Vejo muito nele esse desejo de estourar no Brasil. No nordeste paraense, o nome dele já está bem trabalhado e as pessoas já conhecem ele”, acrescentou.