VÍDEO: Banda MSynck anuncia gravação de DVD em comemoração aos 18 anos de carreira

A Banda MSynck, formada por Josiel Corrêa e Letícia Tália, está preparando a gravação de um DVD em comemoração aos 18 anos de carreira. O anúncio foi feito com exclusividade pelos cantores ao AMZ Pop.

A gravação do DVD está prevista para outubro, durante o período do Círio. O anúncio oficial será feito em breve nas redes sociais da banda. "Estamos preparando um super DVD pra vocês, coisa de louco, viu?! Vamos incluir todas as nossas músicas que marcaram," disse Josiel Corrêa.

Na noite desta sexta-feira (30), a Banda MSynck faz um show na Festa Esfrega, que também contará com a presença da aparelhagem Carabao. O evento ocorre no antigo Exclusive Montenegro, na Av. Augusto Montenegro, em Belém, e a entrada é gratuita até às 22h30.