Jota Quest lança segunda parte de "De Volta Ao Novo", nono álbum de estúdio da banda

A banda Jota Quest lança nesta quinta-feira, 29, a segunda e última parte de seu novo álbum de estúdio, De Volta ao Novo, o nono da carreira e primeiro desde “Pancadélico”, desde 2015). O novo trabalho chega as plataformas digitais no período final da turnê de aniversário “JOTA25”, que celebra os 25 anos de uma trajetória de sucesso, com shows em arenas e estádios por todo o país.

O pacote digital “Volume 2 (Deluxe)” chega para se juntar ao “Volume 1”, lançado em outubro de 2023, e traz colaborações especiais com novos e antigos parceiros do grupo, entre os quais, Sérgio Britto (Titãs) em “Eu Queria Ser (Canção pra Rita Lee)”; Lucas Silveira (Fresno) e Jeff S. em “Amantes da Sétima Arte”; Podé Nastácia em “Amor Não Resume em Palavras” e Wilson Sideral, o mais antigo parceiro de canções, nas belíssimas “Despertar” e “Valer o Dia”.

A canção “Valer o Dia”, inclusive, foi escolhida como single de destaque e ganhou um videoclipe gravado no Brooklin, em Nova York, com vista para Manhattan, durante a turnê da banda pelos Estados Unidos. A direção do curta ficou a cargo de Mess Santos.

Em formato Deluxe, o “Volume 2” traz ainda 5 faixas extras/bônus, resgatando singles oficiais lançados durante o período da pandemia, que passam agora a fazer parte oficialmente do “De Volta Ao Novo” e se integram ao repertório e ao conceito do álbum. São elas: “A Voz do Coração (feat. Rael)”, “Guerra e Paz”, “Imprevisível” e “Te Ver Superar (feat. Dilsinho)”, além da regravação versão reggae da canção “Por Enquanto”, clássico da Legião Urbana imortalizado na voz de Cássia Eller, produzida especialmente para o álbum tributo “Cassia Reggae Vol.3” (2023), em celebração aos 60 anos da cantora mineira.

Com o lançamento de “Volume 2 (Deluxe)”, o projeto completo do álbum “De Volta Ao Novo” termina somando ao todo 23 faixas de um repertório que sintetiza e reorganiza, para fãs e seguidores, os últimos quatro anos de lançamentos digitais de produção inédita do grupo.mineiro.

Márcio Buzelin, tecladista da banda, comemora o novo momento e fala sobre a importância dos lançamentos anteriores. “Estes singles lançados separadamente durante a pandemia sempre foram muito importantes pra gente e para o conceito do disco, e com o tempo acabariam ficando sem um álbum. A ideia de anexá-los agora finalmente ao “De Volta Ao Novo” é um acerto de contas poético, cronológico e sentimental. Agora sim, estamos em paz com o futuro”, afirma.

A produção musical das faixas inéditas de “Volume 2 (Deluxe)” ficou por conta mais uma vez do renomado Rick Bonadio (exceto em “Valer o Dia”, produzida também por Paul Ralphs, Jota Quest). Bonadio assina também as mixagens e masterizações do álbum, disponível ainda em formato dolby atmos.