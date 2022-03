'Versions Of Me': Anitta divulga capa, título e data de lançamento de novo álbum focado no exterior

Depois de se tornar a artista mais ouvida no mundo no Spotify, Anitta aproveita o embalo para anunciar o lançamento de seu tão aguardado novo álbum focado no mercado internacional. Na tarde desta quarta, 31, a cantora divulgou a capa do seu novo projeto através de suas redes sociais.

Na arte, que teve direção criativa de Maxime Quoilin (que já trabalhou com Beyoncé, Jay-Z, Rihanna e Miley Cyrus, entre outros nomes), vemos seis versões diferentes de Anitta, que demonstram sua versatilidade e poder de adaptação. Confira:

Capa de 'Versions of Me' (Divulgação)

Novo álbum de Anitta chega em abril

O nome do álbum, “Versions of Me”, também dialoga com esse mergulho nas várias facetas da artista carioca, que vive em constante mudanças pessoais e artísticas. A fotografia é assinada por Jacob Webster. Esse será o primeiro lançamento de Anitta pela Warner Records e estará disponível em todos os apps de música no dia 12 de abril.

Recentemente, Anitta ganhou o mundo com o hit "Envolver" que chegou ao topo da lista das músicas mais ouvidas do mundo no Spotify. A canção também viralizou no TikTok com o chamado "El paso de Anitta", reproduzido por diversos usuários da plataforma. Relembre: