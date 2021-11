Vanessa da Mata canta 'Sinhá Pureza' em festival

Vanessa da Mata fez o show de encerramento do VII Festival Canção da Transamazônica (Fecant), em Altamira, região do Xingu. A cantora e compositora subiu ao palco no início da madrugada deste domingo, 21, logo após a apresentação dos candidatos que concorriam aos prêmios. Ela surpreendeu a plateia ao cantar e dançar semelhante a uma dançarina de carimbó o clássico paraense “Sinhá Pureza”, de Pinduca.

A música tradicional do Rei do Carimbó surgiu entre o repertório da cantora, que ca ntou sucessos da carreira, como “Não me deixe só”, “Amado” e “Ai, Ai, Ai”, e também músicas do recente álbum “Quando deixamos nossos beijos na esquina”, vencedor de disco de platina.

Vanessa da Mata em Altamira

Assista o show na íntegra:

“Conheci um disco do Pinduca com um tio", disse, inicialmente. Ela disse que aprendeu músicas de Belém e do Pará com um amigo paraense.

Vanessa da Mata usava um longo vestido vermelho rodado, com o qual ela deu vários giros no palco de forma semelhante como fazem as dançarinas de carimbó. A plateia se entusiasmou e cantou e dançou junto com a artista.

Vanessa foi acompanhada pela banda base do festival, que tinha Davi Amorim na guitarra e na direção musical, Wesley Jardim no baixo, Márcio Jardim na percussão, Nego Jo no trombone e Wellington Ventura nos teclados. Ela fez questão de exaltar o talento dos músicos paraenses.

