Música 'Meu Zambelê', de Maceió, vence a etapa nacional do VII Fecant

A música “Meu Zambelê”, do compositor Toni Édson, que foi cantada por Mel Nascimento, ambos de Maceió, Alagoas, conquistou o 1º lugar do Fecant Nacional, na noite do sábado, 20, em Altamira. A competição de artistas paraenses de fora da região do Xingu e de outras partes do Brasil ocorreu na última noite do VII Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que durou três dias.

O evento aconteceu na Casa da Memória com transmissão pelo Youtube. Assista a transmissão completa aqui.

A música premiada teve o tom adequado para o dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Mel Nascimento conquistou a plateia com um samba tomado de batuques e maracatu que evolui para rock, com letra alusiva às raízes culturais africanas.

VII Fecant Público torceu pelos candidatos do festival. Mel Nascimento com os apresentadores Jeff Moraes e Érika Siqueira, e a coordenadora do Fecant, Joelma Kláudia Todos os candidatos que concorreram no Fecant Nacional Mel Nascimento, intérprete da música campeã do Fecant Nacional

Ela levou para casa o troféu e o prêmio de R$ 9 mil. “Tô muito feliz. Sou da terra de Zumbi dos Palmares. Dandara é a minha consciência”, comemorou.

O compositor da música é o professor, ator e contador de histórias Toni Édson. “Estou de alma lavada. É a primeira vez que estou saindo pra circular com esse trabalho. Cantar para um público que não conheço foi um desafio, mas fui muito colhida nessa terra linda”, destacou a cantora.

O 2º lugar do festival foi “Documento”, canção de Marcelo Sirotheau e Milton Santos Filho, de Belém, interpretada por Renata Del Pinho. "Tô muito emocionada", disse a cantora. O prêmio foi de R$ 6 mil.

E o 3º lugar foi “Arani”, de Davi Amorim e Dudu Neves, de Belém, que foi defendida por Rogério Brito. "É emocionante ter participado do festival", disse Amorim. 'Muito obrigado, Fecant", celebrou Rogério. O prêmio foi de R$ 5 mil.

O prêmio de melhor intérprete foi para Ronald Saar, do Rio de Janeiro, que cantou a música “Arara Azul”, de Robertho Ázis, também do Rio. Ele se apresentou com os olhos pintados semelhantes aos da arara azul e chamou a atenção ao imitar o som da ave na introdução da música. "Agradeço a todas as pessoas de Altamira, em especial à Joelma Kláudia (coordenadora do festival), que está em busca da visibilidade que o outro Brasil arrogante não enxerga muito", criticou. Ele ganhou R$ 1.500.

E o prêmio de melhor letra, no valor de R$ 1.500, foi para “Lendas do Preamar”, música de Pedro Vianna, de Belém, que foi cantada por Grah Podanosk, de Altamira. "Agradeço a confiança do Pedro Vianna. Participo há algumas edições, o Fecant é a ponte (para o sucesso), está acontecendo".

Na primeira noite do evento, na quinta-feira, 18, Helena Vieira, de 12 anos, de Altamira, venceu o Fecant Kids. E na sexta, 19, o cantor e compositor Clauber Martins, de Marabá, sagrou-se campeão do Fecant Regional.

Ao todo, foram distribuídos R$ 56 mil em prêmios. O patrocínio foi da Norte Energia e o apoio da Lei Semear, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), e também da Prefeitura Municipal de Altamira.