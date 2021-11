Paraense de 12 anos vence a etapa infantil do VII Festival da Canção da Transamazônica

Helena Vieira, de 12 anos, foi a campeã do Fecant Kids, a etapa de intérpretes infanto-juvenis do VII Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que ocorreu nesta quinta-feira, 18 de novembro, em Altamira, Região do Xingu. Vários candidatos interpretaram canções de Marília Mendonça em homenagem à sertaneja que faleceu recentemente. A noite ainda teve o show da banda de rock autoral Paralelo Onze. Nesta sexta-feira e sábado, 19 e 20, acontecem as competições de música autoral das etapas regional e nacional.

Helena Vieira, do bairro Bela Vista, de Altamira, encantou o júri oficial com a canção gospel "Salvem o Planeta", de Débora Teen e Felipe Tonasso. Ela levou para casa o troféu e o prêmio de R$ 4 mil. A segunda colocada foi Fabiana Silva, de 15 anos, do bairro Água Azul, que recebeu o troféu e o prêmio de R$ 3 mil. Já em terceiro lugar ficou Maria Eduarda, de 14 anos, do bairro Independente I, que recebeu troféu e o prêmio R$ 2 mil. Maria Eduarda venceu a primeira edição do Fecant Kids, realizada em julho deste ano.

"O coração tá acelerado. Tô muito feliz", disse Helena logo após o anúncio do resultado. Ao todo, 15 intérpretes com idades até 17 anos, que residem em Altamira e na Volta Grande do Xingu, subiram ao palco na primeira noite do VII Fecant. "Todo mundo aqui é vencedor porque passou pelo crivo da votação na internet para estar no palco de Fecant. Cada um recebe R$ 1 mil pela participação", destacou a coordenadora do festival, Joelma Klaudia.

A noite também contou com Joelma Klaudia subindo ao palco para cantar o sucesso "Pretinha", de autoria dela e de George Monteiro, que a coordenadora apresentou em duo com a adolescente Mariele, de Altamira.

O VII Fecant tem o patrocínio da Norte Energia, apoio da Lei Semear por meio do Governo do Estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará (FCP) e o apoio da Prefeitura Municipal de Altamira.

O festival acontece de forma híbrida com público restrito na Casa da Memória e com transmissão ao vivo pelo canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube, sempre a partir das 20 horas. Somente estão tendo acesso ao show presencial quem apresenta o comprovante da vacinação completa contra a Covid-19. Os ingressos estão sendo distribuídos gratuitamente, na manhã de cada dia de show, na Casa da Memória.

Programação

Nesta sexta-feira, 19, serão apresentadas 15 canções inéditas de autores da região da Transamazônica que disputam a etapa do Fecant Regional. Eles concorrem aos prêmios de 1º e 2º lugares, nos valores de R$ 7 mil e R$ 5 mil, nessa ordem, e também o melhor intérprete e a melhor letra receberão R$ 1,5 mil cada.

Confira as canções, autores e intérpretes que concorrerão no Fecant Regional:

1) "Gens com gens", de Javier di Mar-y-abá e Nágila Marina, de Marabá, intérprete ele Mar-y-abá;

2) "Acabou", de Élis Lourenço, de Altamira, intérprete o mesmo;

3) "Mais uma boca", de Maria Eduarda, Marciano Coutinho e Danilo Braga, de Altamira, intérprete Maria Eduarda;

4) "No Youtube não tem", de Elielson Cota Gomes, de Souzel, intérprete o mesmo;

5) "Deixa eu te amar", de Jean Kevelton e Natália Ferreira, de Altamira, intérprete Kevelton;

6) "Análise", de Derley, de Altamira, intérprete D'Roots;

7) "Brasil baião", de Clauber Martins, de Marabá, intérprete o mesmo;

8) "Fera do Xingu", de Geizon Soares Campos, de Altamira, intérprete Chaguinha;

9) "Quando os pássaros se calarem", de Soza, de Altamira, intérprete o mesmo;

10) "Inferno astral", de Júlio Kalb, de Altamira, intérprete o mesmo;

11) "Entonteceu de amor", de Manoel Araújo, de Altamira, intérprete Chaguinha;

12) "Antologia paraense", de Agmael Lima, de Marabá, intérprete Vâni Oliver;

13) "Saudade de Tião", de Orlando Nascimento e Franco Maya, de Pacajá, intérprete Nascimento;

14) "Homem da roça", de Franco Maya, de Altamira, intérprete Edson Reis;

15) "Aceita que me ama", de Pedro e Vini , de Uruará, intérpretes são os mesmos.

E no sábado, 20, mais 15 canções inéditas selecionadas de outras partes do Pará e do Brasil participarão do Fecant. Os 1º, 2º e 3º lugares receberão prêmios de R$ 9 mil, R$ 6 mil e R$ 5 mil, nessa ordem, enquanto o melhor intérprete e a melhor letra receberão R$ 1,5 mil cada um.

Confira as canções e os respectivos autores concorrentes do Fecant Nacional. A lista sofreu alterações de intérpretes:

1) "Meu Zambelê", de Toni Édson, de Maceió (AL), intérprete Mel Nascimento;

2) "Arani", de Davi Amorim e Dudu Neves, de Belém (PA), intérprete Rogério Brito;

3) "Arara Azul", de Robertho Ázis, de Três Rios (RJ), intérprete Ronald Saar;

4) "Folia Das Ondas", de Márcio Farias, de Ananindeua (PA), intérprete o mesmo;

5) "Nhanderuvuçu Nagô", de Chermont Jr, de Macapá (AP), intérprete o mesmo;

6) "Iagô", de Naieme, de Belém (PA), intérprete a mesma;

7) "Ah! Nauê Boi-Bumbá", de Pedrinho Callado, de Belém (PA), intérprete o mesmo;

8) "Fobia", de Almino Henrique, de Belém (PA), intérprete Helinho Rubens;

9) "Essa Moça", de Lena Garcia, de Imperatriz (MA), intérprete a mesma;

10) "Chorinho Pra Garotada", de Jacinto Kahwage e Max Reis, de Belém (PA), intérprete Beth Corrêa;

11) "Em Cena", de Alfredo Reis, de Belém (PA), intérprete o mesmo;

12) "Livre", de Malu Guedelha, de Belém (PA), intérprete a mesma;

13) "Choro Manto", de Casimiro, de Londrina (PR), intérprete o mesmo;

14) "Documento", de Marcelo Sirotheau e Milton Santos Filho, de Belém (PA), intérprete Renata Del Pinho;

15) "Lendas da Preamar", de Pedro Vianna, de Belém (PA), intérprete Grah Podanoschi.