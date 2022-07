Um ano depois, João Gomes retorna para o verão de Salinas

Há um ano João Gomes estava em Salinas, nordeste paraense, fazendo seu primeiro show no Pará, que marcou a abertura das festas no Estado. Agora ele retorna com muito mais sucesso.

Além de João Gomes, hoje, 16, se apresentam no Pé na Areia, a partir das 21h, na praia do Atalaia, Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandes e Marcynho Sensação.

Acompanhe o bate papo exclusivo com João Gomes:

João, o retorno das festa no Pará contou com seu show em Salinas, em 2021, com lotação máxima. Me conta como foi esse reencontro com o público? O que Salinas tem de especial?

JG: Foi muito difícil ficar o período da pandemia sem viajar o Brasil, sem os shows e, principalmente, sem a presença do público. Esse reencontro foi muito especial. Ver minhas músicas na boca do povo foi sensacional. Ano passado eu fiz meu primeiro show em Salinas e foi muito bacana. Não tinha tido ainda a oportunidade de encontrá-los e rolou uma energia diferente, me senti muito abraçado pelo público. Novamente terei a oportunidade e estou ansioso para o show.

Em Salinas, quem esteve por lá no último verão, te encontrou em diversos lugares, dando canja em várias festas e curtindo tudo que o lugar tem para oferecer. Me conta das suas lembranças de lá? Como o Pará tem te recebido neste último ano?

JG: Todo o Pará sempre me acolheu muito bem, né? Sempre me senti em casa e em Salinas não foi diferente. A galera me recepcionou super bem, consegui curtir, me conectar com o público. Este mês passarei novamente pelo Pará e já estou animado para ouvir a galera cantando meu novo repertório. Recentemente lançamos o álbum “Digo ou Não Digo”, então tem muita coisa boa por aí

Quem te acompanha sabe que teus ídolos do piseiro são o Tarcísio do Acordeon e o Victor Fernandes. Em um podcast eles contaram sobre o momento em que te conheceram e cantaram a tua música. Como é hoje, dividir o palco com teus ídolos?

JG: Hoje posso dizer que meus ídolos viraram meus amigos. Tarcísio e Vitor são grandes referências em vários quesitos, tanto o trabalho deles como a própria índole. São pessoas do bem, amizades verdadeiras. Fico muito feliz de dividir o palco com esses dois gigantes da música e nós três juntos não tem para ninguém.

João, você é um artista que une gerações, os jovens e adultos curtem bastante teu trabalho. Fala um pouco do teu público, como é andar pelo Brasil e encontrar os mais variados rostos cantando a tua música?

JG: Meu público é incrível, pode ser “clichê” dizer isto, mas realmente é. Você não encontra uma pessoa que não esteja cantando, curtindo ou dançando no meu show. Rola uma energia incrível. Viajo por todos os estados do Brasil e cada show é uma experiência única. Sempre busco me manter próximo dos fãs, vira e mexe você me encontra por aí com a galera.

Em Caruaru, tu chorastes ao ver mais de 120 mil pessoas e ter portões fechados na tua apresentação. Acredito que esse tenha sido um sonho realizado, o que ainda almejas na tua carreira?

JG: Sempre sonhei com o dia que eu subisse no palco e uma multidão estaria cantando minhas músicas e hoje, graças a deus, já é minha realidade, mas isso não quer dizer que não sinta frio na barriga, emoção. Meu sonho é seguir cantando pelo Brasil todo e levando o melhor da música para meus fãs.

MARCYNHO SENSAÇÃO

Marcynho Sensação também promete um super show em Salinas. “Só tenho a agradecer. Toda vez que chego no Pará a galera é muito top, energia massa, muito animada. Nessa volta vou colocar mais swing e piseiro para dançar, porque a galera é animada de verdade. Eu já estive uma vez em Salinas, e agora prometo um repertório diferente”, avisou o cantor.

O piseiro antecipou que para este ano um DVD será gravado.

Agende-se

João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandes e Marcynho Sensação

Data: hoje, 16

Hora: 21h

Local: Praia do Atalaia, em Salinas