Tomorrowland Brasil 2025: confira tema e datas do festival

O Tomorrowland Brasil anunciou, nessa terça-feira (17), o tema e as datas do festival em 2025. O evento ocorre no Parque Maeda, em Itu, São Paulo. Para comprar os ingressos é preciso realizar um pré-registro no site oficial. Confira abaixo.

Qual o tema do Tomorrowland Brasil 2025?

O Tomorrowland Brasil 2025 tem como tema “Life: uma jornada ao coração de Silvyra”, inspirado na edição de 2016 — “Elixir of Life” (”Elixir da Vida”, em tradução livre ao português). O evento explora a origem da Árvore Mãe, do Labirinto, do Elixir da Vida e do Jardim de Rosas. Em Silvyra, mundo mágico criado para o público, a rara conjunção de duas luas está prestes a acontecer.

Qual a data do Tomorrowland Brasil 2025?

O Tomorrowland Brasil 2025 ocorre nos dias 10, 11 e 12 de outubro.

Onde vai ser o Tomorrowland Brasil 2025?

O Tomorrowland Brasil 2025 ocorre em Itu, São Paulo, no Parque Maeda.

Como e onde comprar ingressos para o Tomorrowland Brasil 2025?

Os ingressos para o Tomorrowland Brasil ainda não estão à venda. Para comprar, é preciso realizar um pré-cadastro no site oficial do evento — clique aqui e confira. Outras informações sobre vendas, ingressos e pacotes ficam disponíveis a partir do dia 25 de fevereiro de 2025.