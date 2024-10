Zeeba fala sobre retornar ao Tomorrowland para se apresentar: ‘É a realização de um sonho’

O cantor Zeeba realizou uma apresentação no Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, no último domingo (13/10). O artista, que já acumula uma carreira internacional de destaque, levou ao público uma mistura de seus maiores sucessos e canções recentes.

Assista à apresentação:

“Poder estar novamente no Tomorrowland é a realização de um sonho. Já participei do festival antes e é sempre uma honra voltar. Sempre quis sentir essa energia e me conectar com um público tão diverso e apaixonado pela música”, comentou Zeeba.

O artista lidera o ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos no mundo com o hit “Hear Me Now”, segundo lista divulgada pela Billboard, e conquistou prêmios e certificados internacionais, incluindo Discos de Platina e Ouro em diversos países. Além disso, já se apresentou nos principais palcos e festivais do mundo, como Rock in Rio, Lollapalooza Argentina e Chile, Z Festival, Game XP e The Town.