Theatro da Paz resgata os tradicionais bailes no 'Carnaval Sinfônico', nesta quinta-feira (8)

Resgatando os tradicionais bailes de Carnaval, o Theatro da Paz apresenta, nesta quinta-feira (8), o Carnaval Sinfônico, realizado no espaço localizado na Campina, há nove anos. Sob a regência do Maestro Agostinho Fonseca Jr., a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) leva ao público um repertório animado e brasileiro, usando fantasias como homenagens a personagens emblemáticos do cinema e da história mundial.

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) apresentará nesta noite canções e marchinhas que se tornaram clássicos de Carnaval e ficaram marcadas na história do período festivo. O show será diversificado, com músicas conhecidas, tanto nacional quanto internacionalmente.

Segundo o maestro Agostinho Fonseca Jr., as canções escolhidas para a noite trazem nostalgia e podem despertar bons sentimentos no público. "O repertório apresentado nesse concerto são músicas da Chiquinha Gonzaga, do Zequinha de Abreu, ‘Tico Tico no Fubá’, ‘Aquarela do Brasil’, do Ary Barroso, também outra música clássica brasileira, samba, o Carnaval tem essa conexão para a gente com o samba", explica.

O Carnaval Sinfônico conta com as participações do solista Joas Saraiva, no oboé, com "Venice op. 20 for oboe and string orchestra", e da cantora Naieme, que interpretará a "Casa da viúva Costa". A noite musical promete também levar ao Theatro da Paz as obras de compositores paraenses, como Waldemar Henrique, e estrangeiros, como Darius Milhaud. Fonseca Jr.

Série Música de Câmara

Na última terça-feira (6), no "Foyer" do Salão Nobre, o Theatro da Paz foi palco da primeira edição de 2024 da "Série Música de Câmara", unindo os sons da harpa e flauta, com a apresentação das musicistas Henriane Souza e Clara Nascimento, integrantes da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), sem a presença de um regente.

Para a escolha do repertório, as musicistas pensaram em canções que conseguissem unir, de forma harmoniosa, os dois instrumentos, criando uma sensação relaxante no público presente capaz de proporcionar uma experiência auditiva única aos presentes.

Segundo Henriane Souza, a música de câmara desempenha um papel essencial na vida dos músicos, conseguindo aprimorar e destacar sua expressão individual dentro da profissão.

“A música de câmara é especialmente significativa para os instrumentistas, possibilitando a exploração mais profunda de sua individualidade, oferecendo maior liberdade na criação musical e permitindo a expressão de suas ideias como artistas. Ela também contribui para a formação da identidade musical de cada músico, entre outros benefícios”, explica.

Serviço:

Evento: Carnaval Sinfônico, sob a regência do Maestro Agostinho Fonseca Jr.

Local: Theatro da Paz, na avenida da Paz, Praça da República, Campina

Valor: R$2,00 (dois reais) – duas unidades por pessoa/CPF. Os tickets podem ser comprados no site www.ticketfacil.com.br e na bilheteria do local, a partir das 9 horas de hoje.

Hora: 20 horas.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)