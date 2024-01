‘Tom, Pará Belém’ abre temporada de concertos da Amazônia Jazz Band no Theatro da Paz

Nesta terça-feira (30), a Amazônia Jazz Band inicia a temporada de concertos para 2024, no Theatro da Paz, sempre às 20h. Sob regência do maestro Elias Coutinho, na primeira apresentação da temporada, a jazz band paraense fará uma homenagem a Tom Jobim, um dos grandes expoentes da música brasileira. A cidade de Belém, que completou 408 anos no último dia 12, também estará em foco na apresentação.

Intitulado "Tom, Pará Belém", o concerto propõe ao público um passeio por diversos estilos musicais, desde o samba de Tom, até o carimbó do paraense Pinduca.

"Posso adiantar que esta apresentação será bastante especial. Como um grupo de música popular, reconhecemos a importância de apresentar ao público uma abordagem renovada das músicas já conhecidas e homenagear os grandes nomes locais, sem dúvida, motivo de orgulho para todos nós. Neste ano, as nossas apresentações serão marcadas por essas homenagens e neste dia 30 o público poderá conferir tudo isto", afirma Elias Coutinho.

A apresentação conta com nove músicas, iniciando com "Só Danço Samba", de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, uma das duplas de compositores mais famosas do país, que dão passagem para os artistas locais. Em seguida, a jazz band apresenta a sua roupagem para o clássico paraense "Sinhá Pureza", de Pinduca, que para esta apresentação ganhou arranjos de Kim Freitas.

Na sequência tem mais clássicos e homenagens. Destacando a importância de Paulo André e Ruy Barata, "Esse Rio é Minha Rua" entra no repertório. A homenagem é bastante simbólica, já que em setembro de 2023, no dia em que completava 77 anos, o compositor paraense Paulo André Barata morreu em Belém. O corpo do compositor foi velado no próprio Theatro da Paz.

Além de Pinduca, Paulo André e Ruy Barata, o concerto também vai homenagear no repertório o maestro Waldemar Henrique. “Coco Peneruê” e “Minha Terra”, entram também na apresentação.

O destaque para o Trio Manari e Adalbert Carneiro, chega com “Dançando no Rio". O violonista e compositor Sebastião Tapajós, será homenageado com “Bem Mais”, que recebe arranjo de Nelson Neves.

O repertório conta ainda com “Ritual de Tambores”, de Thiago D’Albuquerque, e finaliza com “Gênesis”, do maestro Elias Coutinho, com arranjos de Jonas Hocherman.

De acordo com o maestro Elias, a proposta para este ano é aproximar ainda mais o público de compositores locais. "No ano passado, lamentavelmente, perdemos um dos nossos maiores compositores, o saudoso Paulo André Barata. Isto nos reacendeu a necessidade de continuarmos a valorizar nossos artistas. E vamos fazer isso explorando as possibilidades da música instrumental, trazendo novas interpretações e sonoridades diferenciadas", acrescenta Coutinho.

O maestro é saxofonista e improvisador com larga atuação no cenário musical da região amazônica do Brasil. Ele reforça a produção local de música instrumental que tem reverberado por todo o país e exterior. Elias Coutinho é bacharel em Saxofone, artista Yamaha, Barkley Brazil, Palhetas Gonzalez, Jazzlab e Abraçadeiras Will Pitondo.

Os ingressos para esta primeira apresentação do ano da Amazônia Jazz Band são limitados à capacidade do Theatro da Paz, que atualmente é de 900 lugares. As entradas poderão ser retiradas a partir das 9h de terça-feira (30), na bilheteria do Da Paz. Além disso, também tem a venda online. Os interessados em adquirir esses ingressos podem acessar o site Ticket Fácil.

O valor unitário é de R$ 2,00, e cada pessoa (CPF) poderá adquirir até dois ingressos. A realização é da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), do Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música.

HISTÓRICO

Conhecida por realizar concertos que fogem do convencional, Amazônia Jazz Band proporciona sempre uma viagem musical, além de uma experiência única no Theatro da Paz.

Em outubro de 2023, eles realizaram uma apresentação que foi uma grande mistura de clássicos, música popular feita no Pará, samba, balada, pop e chorinho. No repertório: “Bala com Bala”; “Canto de Ossanha”; “Brooklyn High”; “Estamos Aí”; “Carinhoso”; e “Indauê Tupã”. Eles terminaram o show com a música “Este Rio é Minha Rua”, que ganhou arranjo de Rafael Rocha, e solos de trompete e saxofone tenor.

A jazz band fez em novembro de 2023, celebrou a Consciência Negra reconhecendo e valorizando os saberes e fazeres do povo negro, tão importantes na construção da rica cultura paraense. Dando destaque no repertório a seis compositores: Pixinguinha, Stevie Wonder, Arturo Sandoval, Paulo André Barata e Gordon Godwin. Artistas que trabalham estilos que têm uma relação direta com as matrizes africanas.

No último concerto de 2023, a Amazônia Jazz Band apresentou muito jazz, clássicos da Broadway e ritmos do groove, fazendo uma viagem musical, transportando o público direto para os palcos de Nova York. "New York, New York" foi a música que abriu a apresentação.

Agende-se

"Tom, Pará Belém" - Amazônia Jazz Band

Data: terça-feira (30)

Local: Theatro da Paz - Rua da Paz, entre as avenidas Presidente Vargas e Assis de Vasconcelos

Ingressos: R$2,00, disponíveis a partir das 9h da manhã (30/01) na bilheteria do Theatro da Paz e no site Ticket Fácil.