AmaJazzOn Festival traz artistas nacionais e internacionais do jazz para Belém

Um dos gêneros musicais mais marcados pela improvisação – o Jazz – será o principal foco do AmaJazzOn – Festival Internacional de Jazz da Amazônia. O evento reunirá durante três dias 17 artistas nacionais e internacionais que se apresentarão entre os dias 9 e 11 de novembro, no Theatro da Paz e no Teatro Gasômetro, em Belém. No total serão mais de doze horas de música em todos os dias de programação. O público poderá retirar os ingressos para a abertura na bilheteria física do Theatro da Paz, e no site ticketfacil.com, a partir das 9h.

O AmaJazzOn Festival se propõe a oferecer uma experiência musical única em meio à exuberante natureza da região. Amor à Amazônia por meio da linguagem universal da música, num estilo musical internacional que incluirá artistas locais e de diversas partes do mundo, com impacto social-econômico-ambiental relevante.

O primeiro dia de espetáculo nesta quinta-feira (09), no Theatro da Paz, a partir das 18h, abre com Ella & The Bossa Beat (EUA) e em seguida a apresentação da reconhecida Amazônia Jazz Band (Brasil) com participações especiais de Mike Del Ferro (Holanda), Cecília Silva (Colômbia) e Itamar Boroshov (Israel).

Já na sexta-feira (10), as apresentações ocorrem no Teatro Gasômetro, localizado no Parque da Residência, a partir das 17h, com Augusto Baboo Meireles (Brasil), Itamar Baroshov (Israel), Tiago Belém (Brasil), Kim Freitas com participação de Gigi Furtado (Brasil).

O último dia (11) as atrações começam às 16h, também no Teatro Gasômetro, com o instrumentista Pardal (Brasil), que terá parceria especial com Jade Guilhon, Sara Moraes e Lila Moraes. Em seguida, sobe ao palco Daniel Serrão (Brasil), às 17h; Lenna Bahule (Moçambique), às 18h; Jacinto Kahwage (Brasil), às 19h; e encerrando a noite o grupo paraense Charme do Choro, às 20h. A entrada será livre no Teatro Gasômetro.

Segundo um dos idealizadores do AmaJazzOn, Daniel Araújo, o Jazz encontrou na música amazônica um terreno fértil para se expandir. “A relação entre o jazz e a música amazônica contemporânea pode ser descrita como um diálogo enriquecedor entre tradições, onde a improvisação e a liberdade expressiva do jazz encontram a riqueza rítmica e a diversidade sonora da Amazônia. Artistas amazônicos contemporâneos muitas vezes incorporam elementos do jazz, como a complexidade harmônica e as técnicas instrumentais, aos ritmos indígenas e aos sons da floresta, criando uma fusão que é ao mesmo tempo global e profundamente enraizada em seu contexto local. Essa interação gera uma paisagem sonora inovadora que amplia os limites de ambos os gêneros e reflete um crescente intercâmbio cultural na música moderna.”

Para a colombiana Cecília Silva, que se apresenta no primeiro dia do festival, a música popular permite o resgate da ancestralidade. “A música popular te permite fazer resistência à medida em que você pode resgatar e fazer reconhecimento à memória deixada por nossos ancestrais, que é tão valiosa, porque, finalmente, todos nós viemos da mãe Terra, da mãe África, do continente africano, e com isso esclarecidos neste momento fazemos exatamente o reconhecimento do apoio na construção da nação, seja o Brasil, seja a Colômbia, seja qualquer um desses países sul-americanos”, destacou.

Outra organizadora do evento, Anabela Cunha, reflete que o festival promete ser uma opção inigualável para os amantes da música e aos apaixonados pela cultura da região Amazônica. “Que alegria esse encontro da magia do jazz com a cultura do Brasil. Teremos um festival de impacto internacional, que parte de Belém para se conectar com o mundo. Também vamos abrir as portas para que o Brasil e o mundo conheçam e valorizem a cultura amazônica, suas indústrias criativas e artistas, pela sustentabilidade e estimular o turismo cultural e ecoturismo", acredita.

O festival é produzido pela Connecting Dots, a iniciativa é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), Theatro da Paz e da Academia Paraense de Música (APM) e patrocínio do Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal.

Serviço – Festival Internacional de Jazz da Amazônia

Theatro da Paz

Quinta-feira (09) – A partir das 18h – Ella & The Bossa Beat e Amazônia Jazz Band com Mike Del Ferro (Holanda), Cecília Silva (Colômbia) e Itamar Boroshov (Israel)

Ingressos: retirada na bilheteria do Theatro da Paz ou pelo site ticketfacil.com a partir das 9h.

Teatro Gasômetro

Sexta-feira (10) – A partir das 17h - Augusto Baboo Meireles (Brasil), Itamar Boroshov (Israel), Tiago Belém (Brasil), Kim Freitas (Brasil) com Gigi Furtado (Brasil)

Sábado (11) – A partir das 16h – Pardal (Brasil) com Jade Guilhon (Brasil), Sara Moraes (Brasil) e Lila Moraes (Brasil); Daniel Serrão (Brasil); Lenna Bahule (Moçambique); Jacinto Kahwage (Brasil); Charme Do Choro (Brasil)