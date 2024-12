System Of A Down anuncia shows no Brasil; veja datas e valores

O System Of A Down acaba de confirmar três shows no Brasil como parte da turnê pela América do Sul em 2025. A passagem com "Wake Up!" marca o retorno da banda em solo brasileiro após quase dez anos. No país, o grupo se apresenta nos dias 6 de maio, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba; 8 de maio no Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro; e 10 de maio no Allianz Parque, em São Paulo.

VEJA MAIS

Os ingressos de pré-venda para os show estarão disponíveis a partir de 17 de dezembro no Eventim. Já a venda geral ao público começa em 19 de dezembro, a partir das 12 horas.

A última vez que o SOAD se apresentou no Brasil foi no "Rock in Rio" de 2015, durante uma turnê que também passou por São Paulo, Santiago, Buenos Aires, Bogotá e Cidade do México.

Veja os setores e valores:

Curitiba - 6 de maio

Arquibancada - R$ 197,50 (meia-entrada legal) | R$ 395,00 (inteira);

Cadeira Social Superior - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira);

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira);

Cadeira Social Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira);

Cadeiras Mauá - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira);

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira);

Hot Seat - Cadeiras Mauá - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira);

Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira).

Rio de Janeiro - 8 de maio

Cadeira Superior- R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira);

Cadeira Sul - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira);

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira);

Cadeira Inferior Leste e Oeste - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira);

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira);

Hot Seat - Leste e Oeste - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira);

Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira).

São Paulo - 10 de maio

Cadeira Superior- R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 495,00 (inteira);

Pista - R$ 297,50 (meia-entrada legal) | R$ 595,00 (inteira);

Cadeira Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 695,00 (inteira);

Pista Premium - R$ 547,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.095,00 (inteira);

Hot Seat - Leste e Oeste - R$ 847,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.195,00 (inteira);

Pacote Vip - R$ 1.337,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.885,00 (inteira).