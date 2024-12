System of a Down fará shows no Brasil em 2025; saiba o mês

A banda de metal System of a Down fará shows no Brasil em 2025. Segundo anunciado pelo jornalista José Norberto Flesch, o grupo retorna ao país entre o final de abril e o início de maio do próximo ano.

A notícia que animou os fãs foi dada no YouTube, durante uma conversa de Flesch com seus seguidores. O jornalista é conhecido por antecipar grandes shows internacionais no país.

Até então, o quarteto não costumava sair em turnês e realizava shows esporádicos. Nesta semana, nas redes sociais, os integrantes começaram a divulgar datas de apresentações na América do Norte. A volta à estrada incluirá o Brasil e outros países da América do Sul.

Veja: