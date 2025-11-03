Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Suel e Léo Santana se unem no single ‘Uma Bebê Dessa’

Música foi gravada no Pôr do Suel Rio de Janeiro

O Liberal
fonte

Suel e Léo Santana (Divulgação)

Suel e Léo Santana lançam “Uma Bebê Dessa”, single já disponível em todas as plataformas digitais e com videoclipe liberado no canal oficial do carioca no Youtuber. 

Com produção da Lordbull Filmes, o clipe traduz em imagem toda a energia contagiante da faixa, que mistura carisma, swing e aquele romantismo que é marca registrada do artista.

A canção é resultado de uma composição poderosa, assinada por Lary, Donatto, Pedro Mendes, Dan Ferrera, Leo Rocatto, Paiva e João Catan, nomes que unem talento e identidade em uma obra feita para dançar e sorrir.

VEJA MAIS

image Léo Santana e Lore Improta anunciam gravidez do segundo filho: 'Agora somos 4'
Diversos fãs e famosos celebraram o anúncio da gravidez e parabenizaram a família.

image Pôr do Suel desembarca em Belém com hits, vibe sunset e pagode para todas as gerações
Após rodar o Brasil com sua label, Suel chega à capital paraense com participações especiais e repertório que homenageia o melhor do pagode nacional e seus maiores sucessos

Misturando o swing baiano de Léo Santana com o romantismo moderno de Suel, “Uma Bebê Dessa” chega com ritmo leve, dançante e um refrão impossível de esquecer. 

“Vai ser a música mais viciante do Brasil! Mais uma vez me desafiei e saí da minha zona de conforto, mas tô muito feliz por estar me reinventando. É muito bom pra mim que as pessoas saibam que tenho mais de uma vertente como artista. O Léo é um amigo de longa data, como todo mundo sabe, ele é pagodeiro demais! Enviamos várias músicas um pro outro até chegar em ‘Uma Bebê dessas’ Enviamos várias músicas
um pro outro até chegar em ‘Uma Bebê dessas’. Foi unânime! Junta o carisma do Gigante, minha energia, a vibe do Pôr do Suel e essa música: o resultado é sorriso no rosto e dancinha", conta Suel.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

Apple Martin, filha de Chris Martin e Gwyneth Paltrow, surpreende público ao cantar em show

21.10.25 11h38

CÍRIO DE NAZARÉ 2025

Padre Cavalcante lança clipe e canção inédita em homenagem a Plácido

A música é uma composição da cantora e compositora Amanda de Paulo, a pedido do padre. O clipe está disponível no canal da Basílica, no Youtube

08.10.25 19h59

mistério

Por que o clipe de Beyoncé e Alicia Kiss gravado no Rio há 15 anos nunca foi lançado?

O clipe foi gravado na Favela Santa Marta, na zona sul da capital fluminense.

08.10.25 12h43

CÍRIO 2025

Bendito Encontro: Show de música católica celebra abertura do Círio 2025

Espetáculo com artistas renomados celebra a Virgem de Nazaré e promove solidariedade na Praça Santuário

07.10.25 21h44

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos

As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram

03.11.25 8h19

CULTURA

Morre Lô Borges: confira alguns sucessos do cantor e compositor mineiro

Ele fez história no 'Clube da Esquina' e deixa um legado de composições que cruzam gerações de admiradores

03.11.25 11h07

FAMÍLIA

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Atriz reaparece após sete meses

03.11.25 11h57

DESPEDIDA

Morre o compositor e cantor Lô Borges, aos 73 anos, gênio do Clube da Esquina

Lô Borges é autor de sucessor da música brasileira como

03.11.25 9h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda