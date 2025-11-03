Suel e Léo Santana se unem no single ‘Uma Bebê Dessa’

Suel e Léo Santana lançam “Uma Bebê Dessa”, single já disponível em todas as plataformas digitais e com videoclipe liberado no canal oficial do carioca no Youtuber.

Com produção da Lordbull Filmes, o clipe traduz em imagem toda a energia contagiante da faixa, que mistura carisma, swing e aquele romantismo que é marca registrada do artista.

A canção é resultado de uma composição poderosa, assinada por Lary, Donatto, Pedro Mendes, Dan Ferrera, Leo Rocatto, Paiva e João Catan, nomes que unem talento e identidade em uma obra feita para dançar e sorrir.

Misturando o swing baiano de Léo Santana com o romantismo moderno de Suel, “Uma Bebê Dessa” chega com ritmo leve, dançante e um refrão impossível de esquecer.

“Vai ser a música mais viciante do Brasil! Mais uma vez me desafiei e saí da minha zona de conforto, mas tô muito feliz por estar me reinventando. É muito bom pra mim que as pessoas saibam que tenho mais de uma vertente como artista. O Léo é um amigo de longa data, como todo mundo sabe, ele é pagodeiro demais! Enviamos várias músicas um pro outro até chegar em ‘Uma Bebê dessas’ Enviamos várias músicas

um pro outro até chegar em ‘Uma Bebê dessas’. Foi unânime! Junta o carisma do Gigante, minha energia, a vibe do Pôr do Suel e essa música: o resultado é sorriso no rosto e dancinha", conta Suel.