O Liberal chevron right Cultura chevron right

Léo Santana e Lore Improta anunciam gravidez do segundo filho: 'Agora somos 4'

Diversos fãs e famosos celebraram o anúncio da gravidez e parabenizaram a família.

Estadão Conteúdo
fonte

Lore Improta e Léo Santana (Instagram)

Léo Santana e Lore Improta anunciaram que estão esperando um bebê. O cantor e a dançarina publicaram um vídeo no Instagram na manhã desta quarta-feira, 22, com a filha mais velha, Liz, segurando nas mãos o registro de um ultrassom. "Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente! Estamos tão felizes", escreveu a influenciadora na legenda.

Lore Improta e Leo Santana começaram a namorar em 2017, e se casaram em uma cerimônia intimista realizada em fevereiro de 2021. Liz nasceu em setembro do mesmo ano. Em seu aniversário de 4 anos, a menina ganhou uma festa com tema da princesa Tiana, personagem da Disney.

Diversos fãs e famosos celebraram o anúncio da gravidez e parabenizaram a família. "Eu estou tão feliz! Vocês queriam tanto. Deus abençoe muito a família de vocês e traga esse pacotinho de amor pra gente amar muito", escreveu Ivete Sangalo. "Feliz por vocês", declarou Poliana Rocha. "Que lindos! Parabéns, família. Amo vocês e fiquei muito feliz com a notícia", afirmou Mumuzinho.

.
