Skank inicia venda de ingressos para o último show da carreira; veja como comprar

Os ingressos para a última turnê da banda Skank, nomeada como “Turnê da Despedida”, estão disponíveis desde a tarde desta quinta-feira (1º), quatro meses antes da data da apresentação. A informação foi divulgada nas redes sociais do grupo musical mineiro na última quarta-feira (30). O show que marca o fim da carreira da banda acontecerá no dia 26 de março do próximo ano, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O grupo formado por Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferretti, iniciou a turnê pelos estados do Brasil em 2020. Por causa da pandemia da covid-19, os shows precisaram ser interrompidos e foram retomados este ano, com ingressos esgotados em todos os lugares.

Como comprar os ingressos?

Os ingressos para a “Turnê da Despedida” são vendidos pelo site ticket360. Estão disponíveis em diferentes valores, dependendo do setor escolhido. Confira:

Cadeira superior (1º lote)

R$ 100 + taxa de R$ 15

Cadeira inferior ( 2º lote)

R$ 220 + taxa de R$ 33

Pista (3º lote)

R$ 280 + taxa de R$ 42

Premium (6º lote)

R$ 500 + taxa de R$ 75

