Simone recebe prêmio especial por excelência musical no 24º Grammy Latino

A cantora Simone recebeu um prêmio por excelência musical na 24ª Edição de Entrega do Grammy Latino. Com 50 anos de carreira, a artista baiana é homenageada ao lado de outros nove nomes na categoria de "Prêmios Especiais". Durante a cerimônia, a brasileira ganhou depoimentos dos cantores Milton Nascimento, Ivan Lins, Martinho da Vila e Zélia Duncan.

O prêmio recebido pela cantora é concedido aos artistas que contribuíram, ao longo da carreira, de forma significativa, à música latina por meio de suas canções. Além da baiana, os seguintes artistas também foram homenageados: Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Ana Torroja, Soda Stereo, Alex Acuña, Gustavo Santaolalla e Wison Towers.

A intérprete de "Tô Voltando" dedicou a conquista aos outros compositores, produtores e músicos que a ajudaram a trilhar o caminho de sucesso na carreira. Além disso, Simone agradeceu aos fãs e à esposa durante o discurso.

“Meu amor à música nestes 50 anos foi tão grande que se converteu na minha própria existência”, complementou, ao receber o troféu.

Além da entrega do troféu, o Grammy também parabenizou a brasileira em suas redes sociais com um clique da artista toda vestida de branco posando com o cobiçado gramofone.

"Parabenizamos Simone, cuja carreira cheia de sucessos fazem da cantora um ícone da música popular brasileira, e do seu som uma celebração da vida e do romance a ritmos de samba", felicitou.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)