Sequência de shows do Guns'n Roses no Brasil começa por Manaus; veja os valores de ingressos e datas

A banda de hard rock Guns'n Roses fará um sequência de shows em setembro, no Brasil, e Manaus será o palco da primeira apresentação do grupo na América Latina em 2022, no dia primeiro de setembro, como parte da sua turnê “Guns'n Roses Are F'N' Back”. Serão nove no total, além da participação no festival Rock in Rio.

VEJA MAIS

A banda estadunidense, responsável pelo hit “Sweet Child O’ Mine”, é composta por grandes nomes como Axl Rose e Slash. Sua passagem por Manaus será na Arena da Amazônia, estádio que foi construído para a Copa do Mundo de 2014. A venda de ingressos inicia nesta quarta-feira (11), para os fã clubes. Para o público geral, os ingressos estarão disponíveis a partir da quinta-feira (12), pelo site www.baladapp.com.br e nas centrais da Oba Ingressos nos shoppings Millenium e Manauara, a partir das dez horas.

Confira o valor dos ingressos para o show na capital do Amazonas:

Cadeira Superior: R$ 230

Cadeira Inferior: R$ 280

Gramado: R$ 480

Front Stage: R$ 680

Camarote Premium (Arena): R$ 1.000 (por pessoa);

Camarote Extra VIP: R$ 1.500

Veja também as datas e locais onde o grupo se apresentará pelo Brasil em 2022: