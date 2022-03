Rock in Rio terá show em homenagem a Elza Soares, com Gaby Amarantos, Alcione e mais

Elza Soares, que faleceu em janeiro deste ano, vai ganhar um show em sua homenagem no Rock in Rio 2022. "Power! Elza Vive" foi anunciado como parte da programação do dia 11 de setembro, no Palco Sunset. Para celebrar o legado da cantora milênio, o show terá Gaby Amarantos, Alcione, Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart’nália e Larissa Luz.

O show promete ser um momento de nostalgia, emoção e homenagem, dedicado a rainha da black music, a dona de uma voz inigualável e incomparável: Elza Soares. Ela, que esteve em um trono neste mesmo palco na edição de 2019 e já se preparava para a edição de 2022 (como atração que seria confirmada), será reverenciada por um time formado por vozes potentes que seguem o seu legado.

O único homem no time de vozes, Caio Prado participa da apresentação relembrando o musical “Elza”, do qual fez uma entrada especial. Um “gay efeminado”, como ele próprio se define, de quem Elza era muito fã e que potencializa, endeusa o feminino e se entende como “uma das sete Elzas”.

O show faz parte do "Dia Delas", quando o Rock in Rio terá apenas shows de mulheres em todos os seus palcos e espaços. O mesmo dia tem como headliner Dua Lipa, e também shows de Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo.