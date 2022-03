Rock in Rio abre venda de ingressos em abril; veja os preços e como garantir o seu

Depois de vender 200 mil ingressos em apenas 1h28, o Rock in Rio 2022 se prepara para a abertura de vendas gerais de ingressos. Os fãs que ainda ainda não garantiram suas entradas no festival terão outra oportunidade no dia 5 de abril, às 19h, quando começam as vendas oficiais do Rock in Rio, pelo site rockinrio.ingresso.com.

O festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Nas vendas oficiais, os ingressos para o Rock in Rio custam R$ 625 (inteira) e R$ 312,50 (meia entrada), para cada dia de evento.

Mais uma vez a organização do Rock in Rio teve a real tradução do desejo incontestável dos fãs pela volta do entretenimento ao vivo. Após uma venda arrebatadora dos Rock in Rio Cards no ano passado, que teve 200 mil ingressos esgotados em 1h28min, a pré-venda de bilhetes para clientes Itaú, com cartões de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti, que aconteceu na última quinta-feira, também se esgotou em tempo recorde.

Os bilhetes disponíveis para a pré-venda, distribuídos entre todos os dias de festival, acabaram em 2 horas e 27 minutos. Os ingressos para os dias 4 e 10 de setembro, que tem como headliners Justin Bieber e Coldplay respectivamente, esgotaram em apenas 15 minutos. Os membros do Rock in Rio Club ainda podem adquirir seus ingressos até o dia 4 de abril, enquanto houver disponibilidade.

Vale lembrar que nas vendas do Rock in Rio Card no ano passado, o volume de acessos simultâneos ultrapassou a casa de 800 mil usuários únicos para a compra do bilhete. Isso significa que se o festival tivesse aberto a venda oficial de ingressos naquele dia, teria público para encher duas edições inteiras de Rock in Rio, considerando que a média de compra por pessoa é de dois bilhetes. Esse é o segundo recorde consecutivo nas vendas do festival.

