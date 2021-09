Após esgotar ingressos especiais, Rock in Rio anuncia CeeLo Green, Ludmilla e Macy Gray

Um total de 200 mil fãs do Rock in Rio garantiram seus ingressos na noite desta terça-feira, 21, para a edição de 2022 do festival. A venda do Rock in Rio Card, esgotou em tempo recorde: 1h28. E para deixar esta noite com desejo de que setembro de 2022 chegue logo, a organização do festival anunciou mais três grandes atrações em seu line-up: CeeLo Green, Ludmilla e Macy Gray.

CeeLo Green encerra a noite do dia 10 de setembro, com um tributo a um dos maiores nomes da Soul Music mundial, James Brown. No dia 11, o protagonismo fica com a brasileiríssima Ludmilla, que será o primeiro nome nacional a ocupar a posição de headliner do palco em 10 anos do Palco Sunset no Brasil. Antes dela e como co-headliner da noite, a americana Macy Gray sobe ao palco. Marcado para os dias nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, o Rock in Rio é realizado na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

O americano CeeLo Green, dono do sucesso "Forget You", lançou recentemente seu single "Baby Don’t You Go-Go" em uma parceria com a banda Rare Essence e retorna ao festival após uma apresentação emblemática ao lado de Iza no Palco Sunset, em 2017, e desta vez com um show exclusivo do Rock in Rio, em um tributo ao ícone da música internacional e pai do soul James Brown.

Grande fã de James Brown, CeeLo tem o cantor como uma forte influência em sua carreira musical, como já reforçou em diversas oportunidades. Pela primeira vez, vai realizar um show totalmente dedicado a esse grande artista americano em mais uma produção única do Rock in Rio. Hits atemporais como "I Got You (Feel Good)", "Get Up", "It’s A Man’s, Man’s, Man’s World", "The Payback", "Get Up Offa That Thing" e "The Boss", eternizados na voz do ícone da soul e funk music, serão relembrados no Palco Sunset.

No dia seguinte a apresentação de CeeLo, Ludmilla, um dos principais nomes da música brasileira da atualidade, será o destaque da noite. E retorna ao palco fazendo história no festival. Será o primeiro nome brasileiro a encerrar uma noite do evento e carregará ainda toda a simbologia de uma mulher negra, de periferia, que começou no funk ao ocupar esta posição.

Ela vai agitar o público com os seus sucessos "Rainha da Favela", "Deixa de Onda", "Invocada", "Verdinha" e "Hoje". Já Macy Gray, considerada um dos principais nomes da música soul e ganhadora do Grammy Awards de Melhor Performance Vocal Pop Feminina, se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio como co-headliner de Ludmilla, também no dia 11 de setembro.