Rafael Frare lança o single 'Entrevista Exclusiva'

Rafael Frare lança o projeto audiovisual da nova canção "Entrevista Exclusiva" nas plataformas de áudio e no Youtube nesta quinta-feira (7).

“Entrevista Exclusiva tem uma história engraçada, essa não é minha canção preferida, na hora de gravar foi a música que a galera mais gostou e cantou”, comenta Rafael.

O videoclipe foi filmado pela Inraw Filmes, sob a direção de Fábio Rojas.

A produção musical é de Thiago Marques (ex-produtor de Thaeme & Thiago). A letra composta por Mateus Candotti, Avelar e Zé André começa como uma matéria jornalística, mas em forma de música: "Cidadão é visto, bebendo/ Sofrendo em um estado deplorável/ De acordo com frequentadores desse bar/ A cena é lamentável", diz a canção.

Esse é o segundo lançamento acústico e intimista do cantor nessa fase pós pandemia. O primeiro foi “Garrafa Acompanhada”, no mês passado, que atingiu 1 milhão de views no YouTube.