Anna Suav e Bruna BG lançam o single 'Mercancías'

As rappers Anna Suav & Bruna BG acabam de coroar a parceria com o novo single “Mercancías”. A faixa abre-alas para o álbum visual conjunto intitulado “Ritual das Candeias”, com patrocínio da Natura Musical. A força do rap da periferia nortista e os versos sobre a realidade da mulher amazônida ganham força de denúncia no projeto. Anna e Bruna usam a música para falar da histórica exploração sexual de mulheres e meninas nas zonas ribeirinhas da região, marcadas pela miséria e pela pouca presença institucional, que favorecem as redes de prostituição. O single ganhou videoclipe gravado a bordo de uma embarcação típica.

“Mercancías” significa “mercadorias”, em espanhol. A faixa composta pelas duas artistas amazônidas é rap com trap, que “vem com pegada orgânica de guitarra e uma sonoridade sombria, um beat melancólico por que a gente vem trazendo um tema pesado”, antecipa Anna Suav. A violência evidenciada na música acontece rotineiramente nos barcos, nos bordéis das comunidades ribeirinhas, envolvendo prostituição e a venda e o tráfico de seres humanos.

“Se a mão que embala o berço é a mesma que põe o dedo / Se a mão que tem o terço amaldiçoa desde cedo / Na escuridão do quarto, cheira a talco, cheira a vela, cheira a falo e cheira a medo”, canta Anna Suav em uma das estrofes da música, ressoando a mensagem de alerta.

“A gente conseguiu pensar em algo que tivesse a ver com a nossa vivência, a história das nossas ancestrais, falando de mulheres afro amazônicas. ‘Mercancías’ abre o leque do ‘Ritual de Candeias’ para trazer um assunto comum, principalmente do interior. Eu, que venho do Marajó, e a Anna, que veio de Manaus para Belém, a gente se choca com essas histórias e percebemos que é mais raro encontrar mulheres que não passaram por abuso na infância do que mulheres que passaram. Isso é revoltante! Viemos chamar a atenção para isso”, destaca Bruna BG.

“A ideia de abordar esse tema surgiu dentro do conceito que escolhemos para o álbum. Nas comunidades ribeirinhas do Norte do país, como uma menina vai denunciar à polícia que foi vítima de estupro, se ela nem sabe que isso existe, não tem informação?”, questiona Anna.

“As mulheres daqui do Norte crescem escutando a lenda do boto até entender que por trás dessa história tem algo muito mais real e perigoso”, comenta Bruna. “Acreditamos que esse single possa ser uma ferramenta de denúncia para chamar a atenção para o que se vive por aqui”.

“A música está sendo super bem recebida, especialmente pelo contexto em que estamos vivendo, ela faz sentido”, comenta Anna. “Ritual das Candeias” parece ter chegado “na hora certa” em que a sociedade brasileira debate o tema do aborto decorrente do estupro, seja no caso da menina de 11 anos, de Santa Catarina, cuja família teve dificuldades de conseguir autorização judicial para o aborto, seja no caso da famosa atriz que, pressionada por colunistas, revelou ter sido vítima de violência ao entregar o filho recém-nascido à adoção. Porém, a hora não foi certa por conta da repercussão desses episódios trágicos, mas porque a violência contra a mulher nunca deixou de ser tema atual.

Parceria musical

Destaques do cenário do hip-hop do Norte brasileiro, Anna Suav e Bruna BG se conheceram em 2017, nas Batalhas de São Brás, onde os rappers de vários bairros de Belém costumavam se reunir para fazer a disputa de versos musicados autorais. “Nos tornamos melhores amigas e iniciamos uma parceria que sempre idealizou um álbum conjunto”, recorda Bruna. Na época, Anna integrava o grupo “Slam Dandaras do Norte” (2017-2019).

Em 2021, Anna lançou o primeiro EP solo, “Eva Grão”, que inclui os singles “BNTA” e “Hino”. As músicas dela abordam a representatividade feminina e negra e os processos de invisibilidade do Norte do país. Já Bruna, fundou o grupo “Clã do Norte”, em 2016, mandando versos sobre realidades periféricas, violências e superações. Em 2021, também lançou o primeiro EP solo, homônimo, com cinco faixas.

Antes do projeto atual, elas lançaram juntas o single "Soul Sim" (2019), e, no mesmo ano, venceram em primeiro lugar as seletivas do Festival Se Rasgum. “A gente tem poucos trabalhos juntas, mas esse é o primeiro depois da pandemia”, completa Anna.

Ficha técnica

“Mercancías” tem a direção musical do DJ Duh, que já trabalhou com Emicida, Ivete Sangalo e Gaby Amarantos; produção musical de Donloco; e mixagem e masterização de Alejandra Luciani, que já atuou com Liniker e Elza Soares. A faixa foi gravada no estúdio Floresta Sonora, em Belém.

Já o videoclipe, teve direção e roteiro de Anna Suav em parceria com Xavier Amorim, retrata algumas cenas comuns de meninas e mulheres e suas vivências de exploração sexual na vida noturna e redes de prostituição que podem ser encontradas em barcos da Amazônia, por exemplo.

Álbum

O álbum terá sete faixas com videoclipes que trazem como temática comum a mulher negra amazônida, as violências sofridas por elas, os desafios enfrentados e como se relacionam com a sociedade. As faixas são de autoria da dupla de rappers, com algumas poucas parcerias externas ainda não reveladas. As faixas serão divulgadas aos poucos.

“Ritual das Candeias” foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear).