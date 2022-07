Cantor Guilherme lança a nova música 'Sapekada' em show

O cantor Guilherme apresenta o novo single autoral "Sapekada" no show que realizará neste sábado, 2, no Empório Belém, a partir das 22h. A faixa chega acompanhada de videoclipe. A música é inspirada no ringtone "Crazy Frog", que ficou conhecido no Brasil como "Melô do Sapo Maluco", clipe no qual o personagem era um sapinho em desenho animado.

“Eu busquei resgatar essa música que fez sucesso em 2005 para trazer nostalgia e relembrar a minha infância. Além disso, a música também tem tudo a ver com o meu novo single”, explica o cantor.

O nome "Sapekada" faz referência ao sapo conquistador e tem o propósito de desconstruir a imagem romântica dos príncipes. “Foi uma forma que encontrei de brincar com o público, mostrando que os príncipes ficaram no passado e agora os sapos estão na moda. Acredito que a galera vai curtir muito”, declara Guilherme.

A nova canção também ganhou versão em forma de videoclipe, no qual Guilherme aparece acompanhado de dançarinas com uma coreografia estilo TikTok. “Eu quero que todo mundo possa dançar e se divertir com a dancinha que foi criada. Sei que será uma forma de popularizar meu trabalho e virar um hit apreciado pela galera”, afirma.

O repertório do show de Guilherme terá bastante forró estilizado para o público dançar.

Agende-se:

Show

Dia: Sábado, 02

Hora: 22h

Local: Empório Belém (Rua Bernal do Couto, Umarizal)