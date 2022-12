Perda: nome de Paulinha Abelha é o mais acessado do Google; fã lembra último encontro

Neste mês de dezembro, o Google divulgou as principais buscas na plataforma no Brasil em 2022. Entre as mortes, o nome mais pesquisado foi de Paulinha Abelha. A cantora sergipana faleceu em fevereiro deste ano, vítima de uma infecção no sistema nervoso.

O nome de Paulinha foi mais buscado até que o de rainha Elizabeth II, falecida em setembro, e Jô Soares, em agosto.

A cantora, junto com a banda Calcinha Preta, tem uma história bem íntima com o Pará. No dia 11 de dezembro de 2021, o grupo fez seu último show em Belém. Além de presenças anuais por aqui, Paulinha sempre aproveitava os momentos de folga para curtir um pouco a Ilha do Combu e as belezas locais, era comum ver a cantora compartilhando esses momentos no seu perfil no Instagram.

Quem esteve nesse encontro com Paulinha foi a fã Juliana Osorio, ela foi até o camarim da Calcinha Preta e bateu uma foto com seus ídolos. “No nosso último encontro ela estava radiante, feliz e bastante empolgada com o show porque era gravação de DVD aqui em Belém. Sempre radiante, alegre, ela transmitia paz. Travava os fãs como amigos íntimos, fazia cada um se sentir único e especial. Íamos ao seu encontro para idolatrá-la e ela nos surpreendia com o contrário, era como se ela fosse nossa fã. Conversava como se já me conhecesse há anos. Não tinha tempo ruim. Paulinha chateada, triste? Nunca vimos”, relembra.

Juliana faz questão de destacar que este encontro, assim como dezenas de outros que ocorreram, foram bastante especiais, porque ela teve a oportunidade de conversar com a cantora. “Nesse dia, não foi diferente. Sempre com um sorriso e braços abertos para nos receber. O show foi lindo, e foi como uma despedida. Cantou as músicas que ela queria, com muitas declarações dos seus colegas de palco, e sempre demonstrando gratidão por todo carinho que recebia. Foi emocionante! Graças a Deus foi registrado e é um presente lindo que foi deixado para nós”, contou.

Esse show citado foi um trabalho audiovisual já lançado pela banda, em maio deste ano.

A fã lembra que quando Paulinha se internou muitos fãs começaram a realizar muitas orações em prol da cantora. “Quando o estado dela se agravou nós passamos a fazer corrente de oração todas as noites via live no Instagram. Amigos, fãs, todos que gostavam e torciam para que ela ficasse bem estavam juntos. No dia 23 de fevereiro não teve live. Estava com o celular na mão no horário marcado, esperando e ninguém começou, então eu já senti que algo tinha acontecido. Até que chegou a notificação com a nota de falecimento. Fiquei sem reação, só parada olhando, parecia mentira”, conta a fã.

SUGESTÃO DE BOX: Veja as 10 mortes mais pesquisadas no Brasil em 2022

Paulinha Abelha

Rainha Elizabeth II

Jô Soares

Gal Costa

Erasmo Carlos

Guilherme de Pádua

Claudia Jimenez

Olavo de Carvalho

Elza Soares

Ludmila Ferber