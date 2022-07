Pedro Vianna lança o álbum 'Voragem'

Canções e boleros embalam “Voragem”, o novo álbum do cantor, compositor, poeta e escritor paraense Pedro Vianna. O disco chega às plataformas de música nesta sexta-feira, 8, com nove faixas autorais inéditas e as participações dos intérpretes paulistas e cariocas Cláudio Nucci (Boca Livre), Fátima Guedes, Simone Guimarães e Zé Luiz Mazziotti. O projeto celebra a parceria com compositores, poetas e instrumentistas paraenses. A direção musical é de Ziza Padilha.

O redemoinho de sentimentos que traga o homem é a mensagem da faixa-título “Voragem” (composição dele com Leandro Dias), numa metáfora emocional e musical com que Pedro Vianna presenteia o público. “É um disco de MPT (música popular paraense) que dialoga com a MPB e com a poética mais densa e a música mais sofisticada harmonicamente. As canções foram gestadas em um abismo”, descreve.

Vianna revela a O Liberal que as faixas do álbum foram concebidas ao longo dos últimos cinco anos. A demora não preocupou o compositor, que amadureceu o projeto nesse período com parcerias de outros compositores paraenses. “Não havia sentido em fazer apenas uma live, sem a possibilidade de circulação do show e o contato com o palco, com a energia do público”, afirma.

Ouça "Voragem" aqui.

“Esse disco celebra o encontro com os compositores e com os instrumentista de Belém”, ressalta. “Escrevi para melodia, musiquei poemas, tive poemas musicados”, detalha ele sobre o segundo álbum da carreira.

Parcerias musicais

A parceria das composições alcançou também nos vocais. Pedro Vianna faz dueto com todos os cantores convidados: com Cláudio Nucci ele apresenta a canção “Casarão” (dele com Dudu Neves); com Fátima Guedes, o bolero “Amargo Licor” (com Leandro, que foi lançado como single em 2021); com Simone Guimarães na canção “No mais” (com Vasco Cavalcante, que foi lançado em 2020) e com Zé Luiz Mazziotti no bolero “Trilhas Nuas” (com Floriano). “Foi muito importante poder tocar com essas participações porque já compus pensando nas vozes deles”, revela.

(Renata Aguiar/ Divulgação)

Já na canção “Partilha” (com Renato Torres), Pedro Vianna celebra justamente as parcerias musicais no “processo de troca e de encontro entre o compositor e o letrista”, conta. Outras faixas do projeto são a romântica “Sede de Amar” (com o violonista carioca Jean charnaux) e o bolero “Fel e Mar” (com Leandro Dias).

Somente duas faixas fogem ritmicamente da linha dorsal do projeto: a faixa título é um galope influenciado pela obra do cantor e compositor Paulo André Barata; e “Toada de Amor e Devaneio” (dele com Paulinho Moura). “A letra de ‘Voragem’ fala do processo de partir sem ser bem pra onde, mas com garra para fazer acontecer, usa a metáfora do navio, do navegar e se perder, mas construir pelo caminho (...) e a toada é um poema meu, que gosto muito, e que o Paulinho Moura musicou”, relata.

Show e vinil

O show de apresentação do álbum está previsto somente para setembro, quando o disco vai ganhar versão em formato de vinil.

Os arranjos da maioria das faixas são de Ziza, mas também há arranjos de Floriano, Jean Charnaux e Renato Torres. O álbum foi gravado nos estúdios Zarabatana, Midas e Guamundo, entre 2017 e 2020, com produção executiva de Narjara Oliveira, da Senda Produções. O projeto gráfico é do próprio Pedro Vianna sobre fotografias da artista visual Renata Aguiar.

O disco foi parcialmente financiado pela emenda parlamentar do então deputado federal Edmilson Rodrigues, executada através de projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA).