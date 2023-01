Pabllo Vittar anuncia 'Noitada': Saiba onde escutar o álbum novo e como fazer pre-save

Pabllo Vittar anunciou que vai lançar o novo álbum, "Noitada", no próximo dia 8 de fevereiro, às 21h. A cantora guardou uma surpresa para os fãs, que poderão fazer o pre-save de "Noitada" no Spotify por meio da Pre-release Page Experience, funcionalidade da plataforma disponível pela primeira vez no Brasil exclusivamente para esse lançamento. Acesse aqui.

Entre as músicas já lançadas do álbum estão: "Descontrolada" feat MC Carol e "Ameianoite" feat Gloria Groove.

A página oficial exclusiva é o hub central no Spotify para todas as novidades sobre o lançamento de "Noitada", incluindo conteúdos exclusivos em vídeo, prévia da lista de músicas e contagem regressiva.

“Extremamente feliz e ansiosa para o lançamento do PV5, e poder mostrar um gostinho do que vem por aí por meio desta nova ferramenta vai ser muito massa”, disse Pabllo.

Capa do álbum 'Noitada', de Pabllo Vittar (Divulgação)

Antes dela, a Pre-release Page Experience do Spotify foi utilizada somente para os lançamentos recentes de Taylor Swift, Florence + The Machine e Sam Smith. A funcionalidade está disponível apenas pela versão mobile do aplicativo do Spotify. A inovacação conta também com a parceria da Sony Music Brasil.