Melanie Martinez lança videoclipe e fãs reagem: 'genial’

A cantora e compositora Melanie Martinez alegrou os fãs na tarde sexta-feira (9), com o lançamento do videoclipe de “Faerie Soireé”. No YouTube, uma hora após a publicação, o vídeo já contava com mais de 200 mil visualizações e cerca de 129 mil curtidas. No X (Twitter), os ouvintes da artista celebraram. Confira:

A tradução do título da canção é “Baile das Fadas”. Na música, Melanie canta sobre diversão, amor e magia. A artista aparece no videoclipe vestida de fada em uma espécie de jardim com outros seres místicos.

“Genial”, “incrível” e “única” são alguns dos adjetivos usados pelos fãs para descrever a artista.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)