Rapper JH lança novo hit em janeiro e revela inspiração para escrever single ‘Virou Notícia’

O rapper paraense JH se prepara para lançar seu novo single intitulado “Virou Notícia” no próximo dia 15 de janeiro, dando o pontapé inicial para os trabalhos artísticos que virão ao longo do ano de 2024. A canção, disponível de forma solo pelo artista, estará também em todas as plataformas digitais, inclusive, no YouTube, com um videoclipe que ilustra a canção.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o rapper contou que a inspiração para nome da música surgiu após divulgar seu trabalho anterior, a canção “Blueberry” do álbum ‘11/11 Exceeding Limits’, em outubro do ano passado. Segundo ele, na época, o lançamento atraiu a atenção da mídia e do público, então, fazia sentido nomear a canção, que estava escrita e gravada, como tal.

“Depois que lancei ‘Blueberry’ e saíram matérias, post em páginas, que eu vi sentido na música [nova] ter o nome de ‘Virou Notícia’, pois a letra encaixou no momento perfeito”, revelou o artista.

Sobre o lançamento, o rapper afirmou que estava bastante ansioso e com boas expectativas, já que pessoas próximas a ele puderem ouvir a música e confirmaram positiva experiência que o single causava. “Ela de alguma forma tocava cada um com uma única sensação, de refletir sobre nossa conquista, correira, de buscar e lutar pelos nossos sonhos, que ninguém rouba da gente. Espero que chegue em mais pessoas possíveis”, declarou.

Além de cantor, JH também é compositor, e compartilhou como funciona o processo criativo por trás de suas músicas e videoclipes. “Esse processo de pensar sobre música e clipe juntos, variam demais. São muitos momentos bons e ruins na vida de um compositor, e o peso desses momentos tem suas dificuldades para serem filtrados ao níveo musical. Eu sempre procuro viver o processo de forma mais intensa possível, assim como os detalhes”, acrescentou.

Questionado sobre o que o público paraense pode esperar da cena local do Movimento Hip-Hop este ano, JH destacou que os artistas têm muito a oferecer àqueles que se propõem a acompanhar os rappers regionais.

“Em todos os anos, o público paraense conseguiu ter o melhor da luta, do trabalho, da resistência e dos projetos da cena local, mas acredito que 2024 tem muita gente bem equipada, relacionada e pronta para trazer o melhor de todos os anos”, declarou.

O rapper também chamou atenção para a necessidade de valorização dos artistas locais, sugerindo a criação de um festival paraense de rap, pop e outros gêneros que abraçam o movimento. “O rap tem força, o trap tem força e o boombap tem força. Então por que não juntar isso tudo em um festival paraense de rap, pop entre muitos outros gêneros? Precisamos que artistas locais tenham mais vaga nos eventos que trazem artistas nacionais para cá, nós somos os artistas principais, essa é nossa casa”, acrescentou.