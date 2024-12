Manu Bahtidão recebe título de cidadã do Pará e celebra carreira no estado

A cantora Manu Bahtidão recebeu, nesta quinta-feira (12), o título honorífico de cidadã do Pará. Nascida em Alagoas, a artista construiu sua carreira em solo paraense e venceu recentemente a categoria Brega do Ano no Prêmio Multishow.

O título foi entregue pelo deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Chicão. “Hoje eu vivo, sem sombra de dúvidas, um dos dias mais especiais e emocionantes da minha vida. Essa manhã não é só sobre um título, um reconhecimento ou uma honraria. É sobre uma validação preciosa da minha vida e da minha história nesse estado incrível, que há tantos anos me acolheu, me abraçou, me fez filha”, disse Manu.

“Foi aqui onde eu vivi os momentos mais importantes da minha vida. Foi aqui no Pará que eu cheguei há 18 anos atrás, sem a menor perspectiva de tudo que estaria vivendo nesse dia de hoje. Da minha equipe, meus amigos e meus fãs amados que estão aqui e que me trouxeram até aqui”, comentou a artista.

ASSISTA: