Helder Barbalho parabeniza artistas paraenses vencedoras do Prêmio Multishow 2024

O governador do Pará, Helder Barbalho, utilizou suas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (04/12) para parabenizar as artistas paraenses que se destacaram no Prêmio Multishow 2024. Em uma publicação, ele homenageou Zaynara, Manu Bahtidão e Viviane Batidão, que foram premiadas, respectivamente, nas categorias “Revelação do Ano”, “Brega do Ano” e “Brasil”.

“Parabéns @zaynaraa, @manuoficial e @vivianebatidaoficial vencedoras do Prêmio @multishow 🎼 Hoje, mais uma vez, a nossa música disse ‘Olha Bem pra Mim’ porque ‘Daqui pra Sempre’ eu ‘Sou do Norte’!! Viva à música paraense!!”, escreveu o governador, celebrando as conquistas das artistas e destacando a força da música paraense no cenário nacional.