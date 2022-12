Cantora Manu Bahtidão recebe o título honorífico de cidadã do Pará

O dia chegou! Manu Bahtidão que se considera paraense e leva o nome do Pará para o mundo recebeu o título de cidadã do Pará. De autoria da deputada Renilce Nicodemos, nesta terça-feira, 20, foi votado o projeto de decreto legislativo n° 23/2022, que concedeu o Título Honorífico de "Cidadão do Pará" à cantora.

Por votação unânime, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), a cantora agora é cidadã do Pará. “Estou muito feliz com o título, agora me sendo concedido. Acredito que para gente ser de uma terra basta a gente sentir-se pertencente aquela terra e fazer algo por ela, fazer a diferença nela, e por isso que eu sempre me considerei paraense. Acredito que a minha música movimenta não só a vida das pessoas, o emocional, como tem muita gente que chega dizendo que saiu da depressão, amanhece mais feliz só os meus conteúdos na rede social, as minhas canções, ouvindo todos os dias”, disse Manu.

A cantora fez questão de destacar também, que como empreendedora ela movimenta a economia do Estado. A autora do título, deputada Renilce Nicodemos (MDB), também enfatiza essa questão e explica que a iniciativa visa não só reconhecer a cantora e o trabalho da mulher no meio musical, mas valorizar o estilo, a cadeia cultural e modo de viver, através da música.

“Todos os anos escolhemos personalidades com destaque no Estado para conceder o ‘Título Honorífico de Cidadão do Pará’, este ano a minha escolha foi na área da cultura. No nosso Pará existem muitos fazedores de culturas, pessoas que são daqui e pessoas que vêm de fora e se encantam com os nossos ritmos musicais, o caso da Manu, que veio de Major Izidoro - Alagoas, para cantar o tecnomelody. Essa junção musical multicultural que a Manu produz imprime a identidade do Pará e alcança o Brasil, e é por essa repercussão nacional que o nosso estado passou a ter que concedê-la esse título”, destaca Nicodemos.

Manu Bahtidão comemora em janeiro de 2023, 16 anos morando no Pará. Aqui ela iniciou sua carreira artística, além disso, o seu filho Téo nasceu em Belém, e sua filha Clara, foi criada aqui.

“Me sinto tão paraense, até mais do que as pessoas que são nascidas aqui. O fato da gente nascer ou não no lugar, isso não diz nada. O lugar que a gente escolhe com o coração para viver e construir uma vida, uma história, seja ela musical ou não, ali sim é o nosso lar. E o Pará é o meu lar! Desde o dia em que cheguei sabia que existia algo aqui para mim aqui. Minha trajetória estava apenas começando. Os meus primeiros passos como artista de sucesso foram aqui. Quero agradecer a deputada Renilce, que junto com a sua equipe, conseguiram para mim esse título. Foi o meu presente de Natal”, finaliza.