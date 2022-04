Manu Bahtidão realiza o show de gravação do DVD 'Máquina do Tempo'

A “Máquina do Tempo” de Manu Bahtidão vai dominar o Espaço Náutico Marine Club nesta quarta-feira, 20, com o show de gravação ao vivo do novo DVD da cantora. Vinte mil pessoas são esperadas no evento que vai apresentar as 13 faixas inéditas e autorais da estrela do technomelody. O projeto audiovisual “Máquina do Tempo” foi concedido com investimento milionário em produção cenográfica e estrutura de som e iluminação com direito a efeitos especiais, balé artístico e profissionais que já trabalharam em produções de artistas como Gusttavo Lima e Raça Negra. Os ingressos estão à venda no local e nas lojas Chilli Beans. Os portões serão abertos às 20h.

“A expectativa é a maior e a melhor (para esse show). Eu conto com o movimento brega, conto com as pessoas que amam esse segmento, essa cultura. Eu estou muito confiante porque sei o quanto o povo da nossa terra valoriza o que é seu (ritmo technomeloy)”, declara Manu a O Liberal. “Eu estou preparando o melhor de mim e vou me entregar completamente nesse projeto junto com a minha equipe. Tenho certeza que, quem for nesse show, vai se orgulhar muito de ir e de assistir um show tão incrível e tão paraense, tão nosso. Estou muito contente”, completa.

Após duas edições do DVD “Baú da Manu”, que reuniu sucessos de compositores parceiros, Bahtidão aposta no repertório autoral para “Máquina do Tempo”, que se mantém fiel ao technomelody com mensagens românticas. É o caso da faixa-título, que a cantora compôs em casa ao lado de amigos. A letra fala sobre revisitar o passado e as lembranças dos momentos de amor vividos, trazendo a pegada romântica de sucessos já conhecidos do público, a exemplo de “Sem Ti”, “Eu Juro” e “Par Perfeito”.

Manu ainda tenta manter segredo das faixas do novo projeto, mas outra inédita é “Garrafa de Gin”, que fala sobre um “amor embriagado”. Atualmente, essa canção representa uma das apostas da cantora paraense.

O novo show e DVD também investe forte em performance de dança. No palco, Manu Bahtidão será acompanhada por um balé artístico constituído de dez bailarinos que irão apresentar coreografias especiais para technomelody, inspiradas na rede social Tik Tok.

Outra atração à parte é o figurino da artista. Na edição do último sábado, 16, Manu antecipou a O Liberal que planeja o próprio figurino do show junto com Ronald Rubens

A fórmula de “Máquina do Tempo” - que envolve tecnologia, batida marcante e dança - promete cair no gosto do público jovem e aquecer os corações daqueles que já são fãs da cantora. O que Manu Bahtidão quer com esse projeto é alcançar a cena da música nacional empunhando a bandeira do tecnomelody, valorizando a cultura e a música paraense, da mesma forma que o ritmo arrebatou o coração dela como artista.