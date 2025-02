Maderito e DJ David Sampler representam o Pará no Festival Favela Sounds em Brasília

O Festival Favela Sounds, que está agitando a região metropolitana de Brasília até este sábado (15), mistura apresentações musicais e mesas de debate sobre o mercado da música e o universo do entretenimento. O evento conta com a participação de dois grandes nomes do movimento tecnobrega, Maderito, da Gang do Eletro, e DJ David Sampler, que representam com orgulho o Pará.

Considerado um dos maiores eventos voltados para a música e cultura urbana, o festival promete atrair ainda mais público com uma festa especial no último dia de festividades. O evento reunirá 16 artistas e terá apresentações no jardim externo do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília. Além disso, o festival oferece uma série de rodas de debate, oficinas e atividades práticas, buscando aproximar os participantes dos temas atuais e relevantes da indústria musical.

Uma das grandes atrações do evento será a apresentação dos artistas paraenses Maderito e DJ David Sampler. Para Maderito, participar do Favela Sounds é uma oportunidade única de levar a musicalidade do Pará para um novo público. “Representar o Pará é importante para nós artistas do movimento, porque é uma representação fora do cenário cotidiano. Então a gente ir para outro estado, representar não só o Pará, como a musicalidade do Brasil inteiro, é importante. E para mim, que é a primeira vez que estou indo a Brasília, é ainda mais significativo. Ser escolhido para participar do festival é gratificante, porque vou estar mostrando meus trabalhos, tanto antigos como atuais”, declarou.

Maderito promete uma apresentação recheada de energia e musicalidade, destacando as batidas e as gírias do tecnobrega. “Vai ser uma apresentação super legal aí, que eu vou fazer com muito carinho”, completou.

DJ David Sampler também falou sobre sua parceria com Maderito, uma das mais duradouras e significativas de sua carreira. “A parceria com o Maderito é sempre grandiosa, porque a gente já trabalha muito tempo junto. Estamos sempre enfrentando novos desafios. E é um cara que soma comigo; o que eu dou de ideia para ele, ele acata, vai, corre atrás, ele fecha, ele sempre está em busca de novos objetivos para a nossa carreira. Então eu tenho o Maderito como um parente meu, irmão, próximo”, afirmou. DJ David Sampler está ansioso para levar sua música ao público de Brasília. “É muito bacana essa parceria com ele”, concluiu.

O Favela Sounds não se limita a ser um evento de entretenimento, mas também oferece um espaço de reflexão sobre o papel da música na sociedade atual. As rodas de debate abordam temas como a democratização da música, a importância das plataformas digitais, a valorização dos artistas independentes e os desafios enfrentados por músicos e produtores em um mercado cada vez mais competitivo. Além disso, o evento promove discussões sobre a representatividade nas diversas vertentes musicais brasileiras.

A festa de encerramento promete ser um grande espetáculo, com 16 artistas se apresentando e uma mistura de ritmos, estilos e influências que promete uma verdadeira celebração da música e da cultura brasileira. DJ David Sampler e Maderito, com seu repertório que mistura tecnobrega com outras influências da música brasileira, prometem agitar o público com uma performance de alto nível.

Durante a apresentação, a dupla também prestará uma homenagem ao tio Tonny Brasil, uma figura importante na cena do tecnobrega. Maderito adiantou que o show não será apenas sobre música, mas também sobre o impacto cultural que o movimento tem gerado, tanto em sua cidade natal quanto no restante do Brasil. “O objetivo é fazer com que o público de Brasília se conecte com a música do Pará, sentindo a energia e a essência do movimento”, destacou.

“O movimento tecnobrega não é apenas um estilo musical, é uma verdadeira representação cultural do Pará. Quero que o público de Brasília sinta a nossa energia, a nossa verdade, e compreenda a força que o tecnobrega tem. Quando estamos no palco, não estamos apenas tocando música, estamos compartilhando uma história, uma cultura, e isso vai muito além das batidas", finalizou Maderito.