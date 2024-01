Liah Soares lança EP “De Tanto Amor” celebrando Roberto Carlos

Na última sexta-feira (26) a artista paraense Liah Soares lançou o EP “De Tanto Amor”, nas plataformas digitais de música. O projeto foi criado como uma forma de homenagem e admiração que a cantora tem por Roberto Carlos e pela música brasileira. Esse é o primeiro lançamento, de três, que estão previstos ainda para este semestre.

Tendo a bossa nova e jazz como base dos estilos musicais apresentados em seu novo EP, Liah conta como o produtor do álbum, Roberto Menescal e sua paixão pelo músico Roberto Carlos, lhe inspirou na nova produção: “O rei Roberto me disse que, no início de sua carreira, queria cantar bossa nova. Então, estou eu cantando o Roberto, em bossa, olha que honra? É um presentão de 20 anos de carreira, só tenho a agradecer aos dois Robertos”, comenta.

A cantora de São Domingos do Araguaia, interior do Pará, afirma que Roberto Carlos é uma inspiração desde a sua infância e conta como aconteceu esse contato com o ídolo. “Quando ele gravou uma canção de minha autoria, “A Cor do Amor”, foi um presente para mim. Uma honra como compositora. Logo depois disso, pedi a ele autorização para que ele me deixasse gravar as canções dele”, diz a artista.

Liah Soares saiu com 16 anos de sua casa, sozinha, para mostrar suas músicas para o Brasil. A artista ganhou notoriedade nacional com a sua participação no reality show The Voice Brasil, em 2012, onde foi uma das finalistas do programa. Compositora e multi-instrumentista, destacou-se entre 2021 e 2022, com seu álbum "Infinito", produzido por Zeca Baleiro. Um dueto com Roberto Carlos em “A Cor do Amor", canção apresentada no especial de fim de ano de Roberto Carlos, em 2021, foi ainda tema da novela "Um Lugar ao Sol".

Sobre o novo EP

A bossa nova e o jazz foram a base dos estilos musicais apresentados em seu novo EP (Foto: Marco Bazan)

O novo EP "De Tanto Amor" é o primeiro de três que a artista irá lançar ao longo do ano de 2024. Os projetos seguirão a narrativa em prestar uma homenagem para aqueles que cruzaram sua jornada artística, inspirando-a sempre em cada nuance e a cada novo trabalho de sua autoria.

Acerca do processo criativo, no início o projeto tinha 40 canções mas que a cantora teve que tomar decisões difíceis de chegar em apenas 11 para o disco. "O processo foi uma delícia, a gente fez tudo com muita calma. Eu tive encontros semanais na casa do Roberto Menescal, com muito café, muito papo e muita música. Em relação ao Roberto Carlos, na verdade eu pedi uma pré-autorização antes mesmo de gravar o álbum. Mandei uma relação e ele me autorizou. Então, foi uma grande honra ter esse aval dele”, explica.

O álbum vai ser composto por 11 canções da obra de Roberto Carlos, sendo 9 de sua autoria em parceria com Erasmo, e as outras 2 canções, que apesar de não serem de sua autoria, ficaram eternizadas na sua voz, como "Outra Vez" de Isolda e "Como Vai Você", de Antônio Marcos. Com produção musical e arranjos de Roberto Menescal, Liah passeia por estilos como Bossa Nova, Samba, Bolero e Jazz.

Por fim, o projeto como um todo marca e celebra também os 20 anos da trajetória artística de Liah desde o seu primeiro disco gravado. As canções do álbum serão distribuídas em EP´s com os títulos “De Tanto Amor” Vol. 1, 2 e 3, que serão lançados até abril, quando o disco se completa na íntegra. “Tenho planos de levar para Belém o show, inclusive a gente fala muito sobre isso. O próprio Menescal quer sair em turnê comigo nesse álbum. Provavelmente isso vai acontecer no segundo semestre deste ano”, concluiu.