Liah Soares lança ‘Sentado à Beira do Caminho’ em projeto envolvente de releituras de Roberto Carlos

A cantora, compositora e multi-instrumentista Liah Soares vai lançar na sexta-feira, 24, o primeiro single do seu novo projeto, intitulado “De Tanto Amor”. A canção “Sentado à Beira do Caminho”, uma composição de Roberto Carlos e Eramos Carlos, estará disponível em breve nas plataformas digitais com a interpretação da paraense. O lançamento do single não marca apenas o início de um novo capítulo na carreira de Liah, mas também uma jornada pelos clássicos do Rei Roberto Carlos, com releituras inspiradas na Bossa Nova e no Jazz.

Para este trabalho, a artista convidou ninguém nada menos que um dos "pais" da Bossa Nova para a produção, direção e arranjos: Roberto Menescal. Nas redes sociais, Liah compartilhou um vídeo em que diálogo com o Menescal. Assista ao vídeo:

“E tenho imenso orgulho em dizer que este é o meu produtor nesse disco. Estou muito bem acompanhada, não é?”, escreveu ela na legenda da publicação.

A banda, por sua vez, é a mesma que acompanha Menescal em turnês mundo afora: Adriano Giffoni (baixo); João Cortez (bateria); Adriano Souza (teclados) e Valdir "Barney" (percussão).