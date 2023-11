Cantora Liah Soares lança “A Melhor Pessoa”, vídeo do projeto Planeta Liz

A cantora paraense Liah Soares chega ao nono vídeo em animação de seu projeto Planeta Liz, a música “A Melhor Pessoa”. A criação já está disponível em todas as plataformas digitais e surgiu como uma homenagem ao amor que as crianças têm por suas mães.

“A Melhor Pessoa’ foi criada em conjunto com Yana Oliveira, que é mais do que uma colaboradora, é uma amiga confidente. A intenção sempre foi abordar os laços profundos que existem entre as mães e seus filhos. A relação é caracterizada por uma profundidade única, e a ideia por trás da música é realmente destacar essa troca especial”, explica Liah Soares.

Segundo a artista, a melodia é inspirada em referências como os Beatles, “com aqueles refrãos ricamente harmonizados, visando trazer à tona toda a emoção, calor humano e o aconchego do coração”, completa a cantora.

"O Planeta Liz" é um projeto composto por onze canções inéditas, cada uma com sua própria animação exclusiva. Após “A Melhor Pessoa”, o conjunto começa a fechar seu ciclo. “Agora entramos na reta final e falta lançar as três últimas faixas. O que posso adiantar é que cada uma delas está mais especial que a outra”, adianta Liah Soares. “Essa troca única de energias e perspectivas a cada parceria que fiz não apenas enriqueceu minha expressão artística, mas também ajudou a moldar meu caminho, tornando cada colaboração uma peça única na minha trajetória musical”, afirma ainda a artista sobre o projeto.

Com 20 anos de carreira e inúmeras parcerias ao lado de artistas da música brasileira, como Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Marília Mendonça, Sandy e Júnior, entre outros, Liah Soares traz sua expertise para o projeto. Segundo a cantora, "Planeta Liz" promete ser uma viagem mágica e inspiradora para toda a família, ressaltando valores essenciais e a importância de cuidar do nosso planeta, aliando entretenimento e educação de forma leve e cativante. Alguns dos artistas que já participaram como convidados são Lorena Queiroz, Xuxa, Zeca Baleiro e Ivan Lins.