Justin Timberlake lança novo single, parte de seu primeiro álbum em cinco anos

Justin Timberlake está prestes a lançar o seu primeiro álbum em cinco anos. Nesta quinta-feira, 25, o cantor, compositor e ator liberou o single “Selfish”, com direito a videoclipe. Confira abaixo.

Durante essa semana, Justin anunciou o seu sexto álbum de estúdio, o “Everythibng I Thought It Was”. Apesar da ausência do mundo da música ultimamente, ele se reuniu com o grupo que já fez parte, N Sync, para o lançamento de “Better Place”, canção da trilha sonora do filme “Trolls 3 - Juntos Novamente” (2023).

A expectativa é que Justin revele outras músicas nas próximas semanas. No álbum novo, o cantor conta, novamente, com a parceria de Timbaland, rapper e produtor. Timbaland o ajudou na produção de FutureSex/LoveSounds, o disco mais famoso da carreira solo de Justin.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)