Quase 20 anos depois, Britney Spears dança música do ex e fãs não perdoam

Separados desde 2002, o término de Britney Spears e Justin Timberlake teve direito a rumores de traição e música com pedido de desculpas.

Ontem (27), quase 20 anos depois, a cantora resolveu compartilhar um vídeo dançando ao som do ex.

"Dancei 'Holy Grail' na semana passada. Eu sei… pescoços de tartaruga são assim", escreveu ela na publicação, marcando o cantor na legenda. "Holy Grail" foi lançada por Jay-Z com participação de Justin Timberlake em 2013.

"Ai, meu Deus. Ela marcou ele", escreveu uma fã no Instagram. "Seria icônico você dançar 'Cry Me a River' e marcá-lo", brincou outro seguidor, fazendo referência à música de Timberlake sobre o relacionamento dos dois.

"Estou esperando o Justin comentar aqui", acrescentou um terceiro. Outros fãs de Britney, no entanto, se preocuparam com a repercussão do vídeo. "Rezando por você", disse uma internauta. "Não, isso é assustador", alfinetou outra.