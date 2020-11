Lançada canção inédita de Nilson Chaves. Ele segue na UTI.

Nilson Chaves segue internado na UTI da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, para onde foi transferido na última terça-feira, 10. Mesmo doente, ele não deixa de brindar o público com novas produções em que vinha trabalhando antes de adoecer de Covid-19. É o caso da música inédita "Eu Sou de Bragança", que ele compôs sozinho e convidou o cantor e compositor de Bragança, Allex Ribeiro, para gravar em dueto.

A informação obtida junto a pessoas próximas Nilson, nesta quarta-feira, 11, é que o estado de saúde dele segue estável, porém continua grave.

"Eu Sou de Bragança" está no EP "O Amor Que Acreditei de Porre", de Allex, que já estava com lançamento programado para esta data. A faixa vai ganhar um videoclipe, que já foi gravado pelos dois artistas e está em fase de edição.

A música é um xote que exalta a natureza e a cultura bragantinos, bem ao estilo Nilson Chaves, mas que está longe de agradar somente a quem nasceu ou vive naquele município do Nordeste Paraense.

Ouça o EP aqui e aqui.

O EP reúne seis faixas, incluindo outras duas que receberam arranjos de Nilson: "Dançando nas Telhas" e "Sina Versus Sonho", ambas composições de Allex, sendo que a última também foi gravada pelos dois juntos.

"Escrevi 'Sina Versus Sonho' para o Nilson quando eu tinha 14 anos e nem sabia que um dia iria conhecê-lo. Ele já era meu ídolo. Foi maravilhoso trabalhar com ele nesse projeto", descreve Allex.

Outras faixas do EP são o samba de breque "O Que Me Resta", a canção "Torre de Mabel" e o brega "Errante", composições de Allex, sendo a última em parceria com o poeta João Paulo Carvalho.

Outro projeto que Nilson Chaves lançou durante a internação foi o EP "O Silêncio do Infinito", em parceria com o escritor carioca Felipe Cerquize, que reúne 10 faixas gravadas na voz do artista paraense.