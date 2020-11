Com covid-19, Nilson Chaves é transferido para a Santa Casa

Nilson Chaves, cantor, compositor e produtor cultural de Belém, foi transferido do Hospital de Campanha, no Hangar, para a Santa Casa de Misericórdia, onde continua recebendo assistência médica. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) na noite desta terça-feira (10).

Na segunda-feira (8), um familiar que preferiu não se identificar informou que ele estava ocupando um dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha.

Com 69 anos recém-completados, Nilson Chaves deu entrada no Hospital de Campanha na última quarta-feira (4) com quadro de tosse e febre. Após passar por tomografia, foi atestada uma inflamação no pulmão.