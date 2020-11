Texto sobre morte de homônimo de Nilson Chaves é de 2014; cantor segue internado

O texto sobre a morte de um homônimo do cantor Nilson Chaves, que vem sendo compartilhado massivamente em aplicativos de mensagens e redes sociais, trata-se de uma publicação de 2014. O desabafo, publicado em um perfil no Facebook, relata a morte do funcionário Nilson Chaves da Silva, que teria ocorrido dentro do teatro Margarida Schivasappa, no Centur. De acordo com a publicação, a morte teria sido em outubro. O funcionário, que atuava como iluminador cênico no local, não resistiu após receber uma descarga elétrica.

A publicação voltou à tona em meio ao estado delicado de saúde do cantor e compositor Nilson Chaves, internado com covid-19 no Hospital de Campanha de Belém, no Hangar, no bairro do Marco. Nesta segunda-feira (9), ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O músico, que completou 69 anos no último domingo (8), deu entrada no Hospital de Campanha na última quarta-feira (4) com quadro de tosse e febre. Após passar por tomografia, foi atestado com inflamação no pulmão.

Ele tem histórico de problemas no coração. Em 2017, ele sofreu um infarto e foi submetido a procedimento para a instalação de um stent.