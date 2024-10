Lady Gaga lança clipe de 'Disease' nesta terça (29); saiba o horário

Lady Gaga acaba de anunciar a chegada do clipe de “Disease”, seu mais novo trabalho. O videoclipe do single chega às plataformas digitais a partir das 22h desta terça (29). Além desta novidade, a artista decidiu surpreender os fãs ainda mais: hoje ela também lançará uma versão ao vivo de "Die With A Smile", seu dueto com Bruno Mars.

VEJA MAIS

Gaga publicou a novidade em todas as redes sociais e deixou os fãs chocados com a surpresa dupla. No Brasil, o single da cantora estreou direto na 8ª posição da playlist Top 50 logo nas primeiras 24 horas após o lançamento.

O novo videoclipe ganha a assinatura da ucraniana Tanu Muiño, que já dirigiu outras grandes produções de artistas. Seu último trabalho foi ao lado de Jennie, do BLACKPINK, no recém-lançado vídeo do single “Mantra”.