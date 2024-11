Lady Gaga é a grande estrela de show gratuito na praia de Copacabana em 2025, diz colunista

Lady Gaga é a “grande estrela da música” que vai ser apresentar na Praia de Copacabana no ano que vem segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Na tarde de ontem (27), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, garantiu ter assinado um contrato "NDA", sigla para "Non Disclosure Agreement" (Acordo de Não Divulgação ou Termo de Sigilo e Confidencialidade) com uma megaestrela da indústria musical.

Segundo o colunista, o documento estabelece o dia 15 de dezembro como prazo final para que o acordo entre a Prefeitura do Rio e a equipe de Gaga seja fechado. Assim, o contrato sigiloso estaria nas últimas fases de negociação.

O show da artista premiada está previsto para maio de 2025, como parte do “Celebration May”. Este evento será realizado anualmente neste mês, na capital fluminense, com o objetivo de celebrar a cidade com apresentações internacionais de grande porte.

"Todo mês de maio, na primeira quinzena, vai ter um grande evento com atração internacional na Praia de Copacabana", explicou Paes.