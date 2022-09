Karlielson Vaqueiro lança a música ‘Vê se muda’

O cantor e compositor Karlielson Vaqueiro lançou o novo trabalho, nesta quarta-feira (28): a música "Vê se muda". A canção de amor fala sobre como o ciúme exagerado pode atrapalhar uma relação amorosa.

O cantor maranhense começou a vida artística na banda Balanço Forte, em 2017. Dois anos depois, ele decidiu dar início à carreira solo. Atualmente, ele faz shows por todo Pará e fora do estado. Em seu repertório estão nomes conhecidos da música como: Zé Vaqueiro, Victor Fernandes, Saia Rodada, Nattanzinho, Tarcísio do Acordeon, Wesley Safadão e Xandy Avião.

Karlielson é apaixonado por música e, para ele, a paixão é um influência familiar. “Minha referência como músico vem dos meus pais, meus avós, que hoje não se encontram mais em vida, mas eu ficaria muito feliz se eles estivessem aqui pra me ver realizando um sonho. Isso me toca muito, gostaria que eles me vissem atualmente, pois são minha inspiração. Uma família toda de músicos”, afirmou.

O artista possui outros trabalhos autorais que também estão disponíveis nas plataformas de streaming e no Youtube.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)